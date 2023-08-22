Профессор Даренков поделился опытом с урологами Химкинской больницы

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В рамках мастер-класса профессор и главный уролог провели показательные операции пациентам с патологиями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После клинического обхода мы выполнили 60-летней пациентке слинговую уретропексию — малоинвазивный и высокотехнологичный хирургический метод лечения недержания мочи у пациентов с гипермобильностью уретры и ослабленным сфинктером. Суть операции заключалась в фиксировании сфинктера уретры при помощи подвижного слинга, изготовленного из синтетического биосовместимого материала. Мужчинам 66 и 68 лет с затрудненным болезненным мочеиспусканием провели лазерную энуклеацию — вмешательство по удалению аденомы простаты», — рассказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Даренков.
Врачи сообщают, что все операции, проведённые в рамках мастер-класса, прошли успешно.
Профессор Даренков отметил большие перспективы отделения урологии в Химках.
В ходе встречи химкинских врачей пригласили принять участие во Всероссийской урологической видеоконференции.Врачи Химкинской больницы часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. Знание современной медицины очень важно для врачей.
Читайте также:
Российские ученые разработали метод растворения временных имплантатов в организме.
В России впервые пересадили почку подростку.
Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае.