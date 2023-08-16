Профессор Гриненко рекомендовала молодёжи не выбирать работу исключительно по доходу

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«Смотреть на рынок труда исключительно с прицелом на то, сколько и кто зарабатывает – не всегда правильно. Такой прагматизм может сломать всю жизнь. Но впереди планеты всей технические специальности. На рынке труда не хватает специалистов технического профиля, как среднего, так и высшего уровня», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.
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