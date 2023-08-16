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Профессор Гриненко рекомендовала молодёжи не выбирать работу исключительно по доходу

16 августа 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Профессор РАНХиГС Тамара Гриненко заявила, что молодёжи без опыта работы при выборе вакансии не следует смотреть исключительно на предлагаемую заработную плату.
Она отметила, что на рынке труда сейчас наблюдается дефицит кадров технических специальностей разных уровней.

«Смотреть на рынок труда исключительно с прицелом на то, сколько и кто зарабатывает – не всегда правильно. Такой прагматизм может сломать всю жизнь. Но впереди планеты всей технические специальности. На рынке труда не хватает специалистов технического профиля, как среднего, так и высшего уровня», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.


Кроме того, молодым людям посоветовали при выборе места работы ориентироваться на свои интересы.

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#профессии
#рынок труда
#работа
#молодёжь
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ГУСТ приглашает принять участие в голосовании за «Самый зеленый двор Подмосковья»
16 августа 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

В начале августа Главное управление содержания территорий запустило конкурс на лучшую идею по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов, воплощенную в жизнь местными жителями.

Главными условиями конкурса были: любовь к своей территории и использование экологичных материалов при декоре, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сбор заявок на участие завершён, далее необходимо выбрать победителя. Выбирать победителя конкурса будут жители Подмосковья. 

«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского,Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные. Мы обязательно поделимся красочными фотографиями от участников, чтобы их кропотливый труд и любовь к своей территории были оценены по достоинству», — поделилась Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.


Жители, желающие принять участие в выборе самого зеленого двора Подмосковья, могут проголосовать по ссылке. Голосование продлится с 15 по 18 августа. 

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#любовь
#жители
#светлана аипова
#служба
#экология
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Выплаты к 1 сентября получат более 4,7 тыс химкинских школьников
16 августа 2023, 18:17

Фото: администрация г. о. Химки

Выплаты перед началом учебного года получат 4 748 детей из Химок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«4 731 ребёнок из многодетных семей получит по 3 тыс рублей на покупку школьной формы, 230 детям из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума – по 10 тыс рублей. Кроме того, родители 17 детей с ограниченными возможностями здоровья получат по 13 тыс рублей на покупку школьной формы и питание», – говорится в сообщении.
Подготовка к новому учебному году для каждой семьи – финансово затратный период. Особенно это касается многодетных и семей с низкими доходами, отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Наша задача – оказать им поддержку и внимание. Для этого реализуем программу губернатора, предоставляем выплаты в проактивном режиме. Также более 50 химкинских первоклассников получат рюкзаки с полным набором канцелярии», – пояснил Волошин.  
Рюкзаки вручат семьям с доходами ниже прожиточного минимума, в которых дети идут в первый класс. Внутри – тетради, пенал, цветные карандаши, краски, кисти, альбом для рисования, пластилин, подставка для книг, ножницы, обложки на учебники и тетради.

Информацию о назначении выплат можно получить по телефону 122 горячей линии Минсоцразвития Московской области, по телефону приёмной окружного управления социального развития №22 8 (498) 602-26-50, либо на сайте
 
Очный приём граждан по вопросам социальной поддержки сотрудники окружного управления №22 проводят в МФЦ. График работы – с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 часов. 

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#дмитрий волошин
#химки
#школьник
#выплаты
#подмосковье
#московская область
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«Космическую» школу с планетарием построили в Мытищах
16 августа 2023, 18:16

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдал итоговый документ завершения строительства школы в деревне Погорелки городского округа Мытищи.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 учеников, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Школа переменной этажности площадью свыше 16 тысяч кв. метров состоит из прямоугольных блоков, имеет панорамное остекление и окна в виде иллюминаторов.  

В школе обустроили актовый зал, спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий.

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#школа
#строительство
#школы
#планетарий
#it
#жк
#лаборатории
#служба
#люберцы
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Центр образовательных услуг «Группа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии
«Группу «Вагнер» в Белоруссии зарегистрировали как центр образовательных услуг
16 августа 2023, 18:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Компанию «Группа «Вагнер» официально зарегистрировали в Белоруссии, ее сфера деятельность обозначена как «образовательные услуги», сообщается в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны.
Компания «Группа «Вагнер» зарегистрирована 4 августа в Могилевской области. Сфера деятельность компании обозначена как «прочие виды образования».

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.

При этом, Минобороны Польши готовится перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу военнослужащих. В настоящее время около польско-белорусской границы размещено две тысячи польских солдат.

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#белоруссия
#военные
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В сентябре стартует бизнес-обучение для предпринимателей Подмосковья
16 августа 2023, 18:07

Фото: istockphoto / master1305

Предпринимателей Московской области приглашают на серию бесплатных обучающих мероприятий, которые стартуют в сентябре.

Обучающие мероприятия разработаны Московским областным филиалом РАНХиГС совместно с региональным центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Принять участие в бизнес-обучении могут: 

— субъекты малого и среднего бизнеса;
— индивидуальные предприниматели;
— физические лица, планирующие открыть свой бизнес.

Обязательным условием является ведение деятельности и регистрация бизнеса на территории Московской области.

Обучение будет состоять из двух блоков, в каждом по 3 вебинара и очный тренинг. 

Обучение бесплатное. Узнать подробную информацию о каждом модуле и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

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#ранхигс
#служба
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Химкинский «Энергомаш» представил на форуме «Армия-2023» макеты ракетного двигателя
16 августа 2023, 18:03

Фото: администрация г. о. Химки

Макеты жидкостного ракетного двигателя представило Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко представило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Экспозиция предприятия расположена на стенде госкорпорации «Роскосмос». Предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения, возглавляемой НПО «Энергомаш», продемонстрировали двигатели для носителей и космических аппаратов. Среди них жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракет семейства «Ангара», РД-171МВ – для перспективной ракеты «Союз-5» и РД-0169А – для перспективной многоразовой ракеты «Амур», рассказали в Роскосмосе. 

Также посетители форума увидели двигательную установку для аппарата связи «Марафон», созданную в интересах проекта «Сфера».

Специалисты НПО «Энергомаш» примут участие в научно-деловой программе конгресса «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России».  Военно-технический форум проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Участниками стали более 60 военных делегаций из разных стран. В рамках научно-деловой программы форума пройдёт более 300 мероприятий.

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#химки
#армия
#форум
#роскосмос
#подмосковье
#московская область
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Путин: необходимо приспособиться к неизбежным климатическим изменениям
16 августа 2023, 17:55

Фото: iStock/Petmal

Президент России Владимир Путин призвал приспособиться к климатическим изменениям и учитывать их при строительстве.
Он заявил, что важно задумываться о состоянии экологии сейчас, чтобы сохранить её для будущих поколений. Но немаловажной является и современность, которая требует адаптации к изменяющимся условиям, которые уже неизбежны.

По словам президента, важно учитывать происходящие климатические изменения в том числе при строительстве и проведении ремонтных работ.

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#владимир путин
#экология
#изменения
#климат
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Путин поручил минимизировать ущерб от взрыва в Махачкале
Путин поручил главе МЧС сделать все, чтобы минимизировать ущерб от взрыва в Махачкале
16 августа 2023, 17:51

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, на совещании с членами правительства РФ, поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале.
«Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь, вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом», - прокомментировал ситуацию Путин.

Напомним, в ночь на 16 августа в больницы Москвы доставили 16 пациентов, которые получили травмы во время взрыва в Махачкале. Среди них трое детей. Московские врачи делают все возможное для спасения жизней людей, оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. 

При этом, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале. Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

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#владимир путин
#дагестан
#взрыв
#мчс
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Воробьёв объявил о снижении стоимости проезда почти в 2,5 раза с запуском новых МЦД
16 августа 2023, 17:50

Фото: Минтранс МО

Проезд по новым третьей и четвёртой линиям Московским центральным диаметрам будет почти в 2,5 раза дешевле, чем сейчас – по тем же направлениям железной дороги. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы открываем МЦД-3 чуть раньше срока. Ещё будет МЦД-4. Для Московской области это очень важное, комфортное сообщение. Проезд будет стоить почти в 2,5 раза дешевле – 65 рублей. Сейчас он стоит 180», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
По его оценке, первые два МЦД хорошо зарекомендовали себя.
«Современный транспорт – комфортный, удобный и доступный. Это имеет определяющее значение для качества жизни. Первые два МЦД зарекомендовали себя очень хорошо. Они популярны, растёт количество перевозок», – отметил губернатор.
По словам Воробьёва, открытие МЦД-3 положительно скажется на качестве жизни 1 млн человек. А до 2030 года территории, которые получат дальнейшее развитие только на этом направлении, будут насчитывать 2 млн человек.
 
Ранее сообщалось, что 17 августа в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса» на Московском урбанистическом форуме президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин откроют пассажирское движение по МЦД-3. Он связал Ленинградское и Казанское железнодорожные направления.

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#московская область
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#владимир путин
#сергей собянин
#транспорт
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