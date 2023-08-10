Профессор Гриненко: Россия сможет перейти на четырёхдневку не раньше, чем через 5 лет

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«Технологически мы к этому не готовы. Наши работодатели однозначно будут снижать уровень зарплаты. В таком случае нужно будет закреплять все эти нормы по доходам в законодательстве. Ну и к тому же такие сферы, как отдых и развлечения тоже требуют своего развития, если мы хотим переходить на четырёхдневку», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.
А директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что инициатива имеет негативные последствия. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многодетных матерей в этом случае перестанут брать на работу, так как работодателю такие сотрудники будут невыгодны.
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