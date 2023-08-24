Профессор Гриненко: Сложнее всего найти работу выпускникам госуправления

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

Новые функции:

— Функция видеочата позволяет связаться с операторами-сурдопереводчиками;

— Функция, позволяющая связаться с бригадой скорой медицинской помощи для получения информации о прибытии на вызов;

— Функция интерактивного помощника при ДТПтеперь будет помогать водителям определить возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД;

— Функция упрощенного оформления ДТП;

— Информация об эвакуации;

— Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно посмотреть в личном кабинете;

— Функция в оказании помощи в нахождении пропавших без вести людей. Эта функция поможет найти пропавшего человека, если он попал в больницу.

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Жители Московской области обратились на номер «112» более 78 миллионов раз.

У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.