Профессор Гриненко: Сложнее всего найти работу выпускникам госуправления

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«Если говорить о тех направления, характеризующихся на рынке труда сложностями, то это государственное и муниципальное управление. Хотя на низовой уровень в регионах очень требуются эти специалисты. Но пока ты поднимешься наверх по карьерной лестнице, устанешь ждать. Но в центральной части России такие специалисты не нужны», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.
Также сложности с поиском работы могут испытать социологи, политологи и философы, поскольку в больших количествах на рынке труда такие специалисты не требуются. А вот юристы и экономисты, несмотря на популярный миф, востребованы в больших городах.
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