Профессор МГУ Колганов предрек хорошее социальное самочувствие от отмены НДФЛ

Фото: iStock/ABGlavin
Профессор МГУ Колганов прокомментировал инициативу ГД об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей в месяц
Госдума подготовила законопроект, согласно которому, граждане, получающие доход менее 30 тыс. рублей в месяц, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. По мнению авторов проекта, данная мера позволит сохранять большую часть заработанных средств россиянам, повысить их уровень жизни и, соответственно, благоприятно сказаться на экономике страны, так как люди смогут себе больше позволить за счет увеличения семейного бюджета, пишет агентство ТАСС. Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал в беседе с «Радио 1» о том, будет ли данная мера работать на рост экономики в России.
По словам профессора, увеличение дохода и спроса будет работать на развитие экономики России, в любом случае.
Ранее «Радио 1» сообщало, что депутат Нилов прокомментировал инициативу об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей в месяц.
По словам профессора, увеличение дохода и спроса будет работать на развитие экономики России, в любом случае.
«Низкодоходные группы населения будут предъявлять спрос, в основном, на товары отечественного производства. И если у высокодоходных структур спрос больше на импортные товары, то низкодоходные группы покупают отечественные. Так что считаю, что это полезная мера. Но здесь нужно посчитать какой будет вычет из дохода в бюджет при введении этой меры. Я не думаю, что чрезмерно большой, потому что низкодоходные группы итак не слишком большое количество налогов платят в бюджет и для бюджета эта потеря будет не слишком чувствительная, а для низкодоходных групп населения, прибавка нескольких процентов к 13%, будет ощутима» , - пояснил Колганов.Он также отметил, что 13 процентов не такая маленькая доля и для семейного бюджета это будет заметно. Научный сотрудник добавил, что не знает, как будет обстоять дело с прохождением этого законопроекта, будет ли он принят и сколько времени он будет «ходить» по комитетам Госдумы. Однако, если закон будет принят, мера будет носить постоянный характер.
«Каждый раз из доходов менее 30 тысяч на человека, не будет вычитаться 13 процентов и это будет постоянный фактор, который будет работать. Когда эта мера начнет работать на восстановление экономики, первоначально, спрос добавочный будет удовлетворяться за счет текущих запасов, товаров, а затем, это будет стимулировать производство. Я думаю, что поскольку половина расходов идет на закупку продовольствия, то это, в первую очередь, будет стимулировать развитие аграрного производства и повышение спроса на продукты питания. Средства низкодоходных групп населения, в основном, будут направляться в непродовольственных целях. Это прежде всего закупка одежды, обуви и предметов домашнего обихода. Вряд ли это будут расходы на покупку автомобилей. Расширение производства легкой промышленности возможно, если видеть, что спрос будет», - отметил Колганов.Профессор пояснил, что эффект от указанных нововведений скажется в течение года. Он также добавил, что не стал бы ждать роста экономики от это меры, но с точки зрения социального самочувствия населения - эффект будет достаточно хороший.
Ранее «Радио 1» сообщало, что депутат Нилов прокомментировал инициативу об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей в месяц.
Анастасия Крестьянова