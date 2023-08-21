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Россиян предупредили об опасности комаров из-за изменений климата

Инфекционист Никифоров предупредил о возможных вспышках лихорадки денге в России
21 августа 2023, 09:00

Фото: IStock/Aliaksandr Bukatsich

Климатические изменения в России могут привести к вспышкам инфекционных болезней. Из-за резкого потепления комары могут стать переносчиками опасных заболеваний, рассказал «Радио 1» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров.
«Раньше наша погода не способствовала этому, а сейчас климат постепенно меняется, температура повышается. Поэтому боюсь, что мы в итоге столкнёмся с чем-то подобным», — сказал Владимир Никифоров.
По словам специалиста, повышение температуры может привести к активации некоторых возбудителей. В частности, речь идёт о малярии и лихорадке денге.

«У нас есть комары анофелесы, которые разносят малярию. В частности, в России они могут заселить подвалы, где льётся тёплая вода. Так вот чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары. Таким образом, под угрозой окажутся все жители данного дома. К сожалению, такие случаи тоже были. Также опасна лихорадка денге. Раньше у нас её не было, но сейчас, боюсь, что в южных регионах она может закрепиться», — подчеркнул специалист.
Владимир Никифоров отметил, что часто россияне заболевают лихорадкой денге во время отдыха в тёплых странах: на Кубе или в Таиланде. Он отметил, что опасность для жизни эта инфекция представляет только при повторном заражении.
«Если ты заразился денге один раз, то ничего страшного в этом нет. Условно, это не хуже сезонного гриппа. Но у денге есть несколько видов возбудителя. И если человек заразился денге во второй раз, у него может развиться геморрагическая форма лихорадки денге, токсико-инфекционный шок, и тогда будут неприятности. Если человек знает, что у него была лихорадка денге, то больше ему в Таиланд и другие тёплые страны ехать не нужно», — заключил собеседник.
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#инфекция
#климат
#комары
#россия
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Уровень безработицы в Подмосковье достиг рекордно низких показателей
21 августа 2023, 09:52

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Министерство социального развития Московской области отмечает рекордное снижение уровня безработицы в регионе за последние 10 лет.

На территории Московской области реализуют комплексы мер поддержки, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства отдельных категорий граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3 %. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Безработные могут заниматься общественными работами с материальной поддержкой 2250-3000 рублей. В регионе можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей.

Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».

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#людмила болатаева
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Российские инвалиды жалуются на задержки выплаты компенсаций
21 августа 2023, 09:34

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Люди с инвалидностью жалуются на то, что бюджетные деньги не поступают на электронные сертификаты, с помощью которых можно приобрести средства реабилитации. Задержка порой достигает нескольких месяцев.
Региональные общественные организации инвалидов подтверждают: проблема наблюдается по всей стране. Проблемы с выплатами начались еще в прошлом году, сообщает «РБК». Во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ) рекомендуют в случае возникновения трудностей с получением компенсации обращаться с жалобами в центральный аппарат Социального фонда или в прокуратуру по месту жительства.

В марте нынешнего года Минтруд сократил сроки рассмотрения заявлений на выплату компенсаций инвалидам за самостоятельно приобретенные ходунки, костыли, коляски и другие технические средства реабилитации. Решение о выплате должно быть принято не позднее, чем через 15 дней после подачи заявления, а не через 30, как было ранее. Также деньги должны быть перечислены в течение пяти рабочих дней после принятия решения. Раньше на это отводился месяц.

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#деньги
#аппарат
#минтруд
#компенсации
#инвалиды
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В понедельник утром загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла
21 августа 2023, 09:31

Фото: istockphoto / Kichigin

В понедельник утром, 21 августа, загруженность дорог региона составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано почти почти 956 тыс. автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щёлковском шоссе а также трассах М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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#минтранс
#урал
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Russian Field: Худшими правителями россияне назвали Ельцина и Горбачева
21 августа 2023, 08:42

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Исследовательская группа Russian Field провела опрос среди россиян с целью выяснить, кто из руководителей государства оставил самый заметный положительный след в истории страны. Среди лидеров были названы Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин.
Хуже всего наши сограждане относятся к Борису Ельцину и Михаилу Горбачеву. Позицию Сталина, который замкнул тройку лидеров, эксперты назвали сенсацией: они ожидали его безоговорочного лидерства, передает «Коммерсант». Чаще всего положительные оценки получали правители Российской Империи Петр I (82%) и Екатерина II (71%). У них также самый низкий антирейтинг. Об отрицательном отношении к этим руководителям страны заявили соответственно 6% и 10% опрошенных. Замыкает тройку лидеров генералиссимус Иосиф Сталин. О положительном отношении к нему заявили 65% респондентов, об отрицательном — 20%. Совсем немного отстал от «вождя народов» Леонид Брежнев — 61% и 17% соответственно.

Наиболее негативное отношение россияне демонстрируют к Борису Ельцину. Резко отрицательно к нему относятся 63% опрошенных, положительно — 17%. Очень схожие показатели также у первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева — 64% и 19% соответственно.

Наименее известными россиянам оказались Иван III, Александр I и Александр II. От 38% до 53% респондентов просто не смогли дать никакой оценки этим правителям — создателю централизованного государства, победителю Наполеона, вошедшему в Париж, и Освободителю, инициатору системных реформ, изменивших общественное устройство России.

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#эксперты
#париж
#россияне
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Космический грузовик «Прогресс МС-22» покинул МКС и был затоплен в Тихом океане
21 августа 2023, 07:59

Фото: istockphoto/3DSculptor

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, освободив место для стыковки с новым транспортником, который уже готов к старту с космодрома Байконур. В составе МКС «Прогресс МС-22» провел шесть месяцев.
Как стало известно из трансляции Роскосмоса, грузовой корабль отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Затем двигатель транспортника был включен на торможение. После этого корабль сошел с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Его несгоревшие элементы упали в южной части Тихого океана, свободной от судоходства.

«Прогресс МС-22» был запущен с космодрома Байконур 9 февраля 2023 года на ракете «Союз 2.1а». Через двое суток он доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. За полгода, проведенные в составе МКС, с помощью двигателей корабля было совершено десять корректировок орбиты станции. Старт следующего грузового корабля «Прогресс МС-24» намечен с космодрома Байконур на 23 августа.

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#мкс
#корабль
#станции
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«Известия»: BMW и Audi следом за Mercedes ограничили россиянам доступ к программному обеспечению
21 августа 2023, 05:45

Фото: iStock/vesilvio

Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению, сообщают «Известия» 21 августа. Владельцам машин этих марок теперь окажется недоступна история техобслуживания, обновления элементов.
Как пишет газета, сервисы пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, некоторые дилерские центры уже получают запрещенное ПО по неким «альтернативным каналам», в то время как другие занялись созданием собственных программ.

Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей.

«Известия»: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
14 августа еще один немецкий автогигант — Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России официальный дистрибьютора концерна в России — компания «МБ РУС» — больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.

Теперь, из-за отсутствия доступа к онлайн-системам MB, будет возможно увеличение сроков ремонта. Но обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».

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#mercedes
#автомобили
#германия
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Синоптик Леус: Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по осадкам за последние 24 года
21 августа 2023, 01:44

Фото: iStock/Germanovich

Москва в воскресенье, 20 августа, обновила суточный рекорд по количеству осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Помимо 43 миллиметров осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 миллиметра, которые принесла минувшая ночь — таким образом, суточное количество дождей <...> становится равным 47 миллиметров. Это 60% от нормы августа», — рассказал Леус.

Как объяснил специалист, это максимальное значение за последние 24 года метеонаблюдений. В 1999 году тогдашний суточный рекорд составил 18,2 мм осадков.

Наибольшее количество осадков обрушилось с 15:00 до 16:00 в СВАО – 33 миллиметра. По 30 миллиметров выпало в САО и СЗАО.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве было затоплено футбольное поле незадолго до матча «Спартака» и «Зенита». Удалось быстро ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.

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#погода
#москва
#осадки
#синоптики
#рекорд
#дожди
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Депутат Горелкин заявил о неэффективности запрета видеоигр на государственном уровне
20 августа 2023, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Госдумы Антон Горелкин выступил против государственного запрета видеоигр. Об этом написал в своём Telegram-канале.
Он заявил, что запрет не приведёт к ожидаемым результатам. Необходимо действовать другим путём, а именно разработать систему возрастного рейтинга предоставляемой игровой продукции.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что необходимо с юридической точки зрения проанализировать иностранные видеоигры. Если же в них содержится запрещённая или неправильная информация, их можно смело запрещать на государственном уровне.

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#игра
#компьютер
#запрет
#госдума
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Кардинал Дзуппи: Конфликт на Украине может привести к диалогу церквей
20 августа 2023, 20:33

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Представители всех церквей могут установить «новый диалог» для решения конфликта на Украине. Об этом сообщил посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи.
Он выразил надежду на то, что православные церкви смогут стать «инструментом миротворчества».

По его словам, мировые державы делают слишком мало для решения сложившейся ситуации. Им следует прислушаться к призыву папы Франциска, который настаивает на созидательном мире.

Ранее сообщалось, что посланник Ватикана Маттео Дзуппи за это лето посетил Киев, Москву и Вашингтон, где провёл переговоры с представителями церквей в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине. Теперь ему предстоит посетить Пекин.

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#церковь
#конфликт
#украина
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