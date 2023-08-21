Россиян предупредили об опасности комаров из-за изменений климата

Фото: IStock/Aliaksandr Bukatsich
«Раньше наша погода не способствовала этому, а сейчас климат постепенно меняется, температура повышается. Поэтому боюсь, что мы в итоге столкнёмся с чем-то подобным», — сказал Владимир Никифоров.По словам специалиста, повышение температуры может привести к активации некоторых возбудителей. В частности, речь идёт о малярии и лихорадке денге.
«У нас есть комары анофелесы, которые разносят малярию. В частности, в России они могут заселить подвалы, где льётся тёплая вода. Так вот чтобы малярия начала распространяться, должен приехать больной, например, из одной из африканских стран и попасть в дом, в подвале которого размножаются эти комары. Таким образом, под угрозой окажутся все жители данного дома. К сожалению, такие случаи тоже были. Также опасна лихорадка денге. Раньше у нас её не было, но сейчас, боюсь, что в южных регионах она может закрепиться», — подчеркнул специалист.Владимир Никифоров отметил, что часто россияне заболевают лихорадкой денге во время отдыха в тёплых странах: на Кубе или в Таиланде. Он отметил, что опасность для жизни эта инфекция представляет только при повторном заражении.
«Если ты заразился денге один раз, то ничего страшного в этом нет. Условно, это не хуже сезонного гриппа. Но у денге есть несколько видов возбудителя. И если человек заразился денге во второй раз, у него может развиться геморрагическая форма лихорадки денге, токсико-инфекционный шок, и тогда будут неприятности. Если человек знает, что у него была лихорадка денге, то больше ему в Таиланд и другие тёплые страны ехать не нужно», — заключил собеседник.Читайте также:
ВОЗ допустил необходимость массовой вакцинации от переносимых комарами болезней
Распространяющие опасную лихорадку комары появились в Финляндии