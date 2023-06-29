Программа соцгазификации за год охватит 36 подмосковных населённых пунктов

Фото: Минэнерго МО
За два года их газифицировано уже 2812
Семь подмосковных населённых пунктов догазифицировали с начала года по президентскому проекту социальной газификации. До конца года работы завершат ещё в 29, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
За два года действия программы догазифицировано 2812 населенных пунктов Подмосковья. Гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов назвал эти объёмы и сроки беспрецедентными.
Подать заявку на подключение к газу можно онлайн или в одном из офисов обслуживания клиентов. С 1 марта этого года программа стала бессрочной.
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За два года действия программы догазифицировано 2812 населенных пунктов Подмосковья. Гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов назвал эти объёмы и сроки беспрецедентными.
«Программа на 2022 год была выполнена на 100%. Социальная газификация региона стала не только самым масштабным проектом по газификации в России, но также за всю историю Подмосковья», – сказал министр энергетики области Александр Самарин.Губернатор региона Андрей Воробьёв поставил задачу в этом году догазифицировать ещё 36 населенных пунктов, на 2024 год - 15, расположенных на особо охраняемых природных территориях.
Подать заявку на подключение к газу можно онлайн или в одном из офисов обслуживания клиентов. С 1 марта этого года программа стала бессрочной.
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Лора Луганская