Программа текущего года по ремонту подъездов в Можайском округе выполнена на 100%

Ремонт подъездов в Можайском округе проводился в рамках ежегодной программы губернатора Московской области «Мой подъезд».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщает, что Можайский округ находится в лидерах по выполнению программы по ремонту подъездов, досрочно завершив ремонтные работы.
В рамках программы жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а также им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ.
Программа осуществляется в муниципалитете 7 лет, за это время специалисты провели ремонт порядка 100 тысяч подъездов округа. Программа помогла улучшить жилищные условия около 2,6 миллионам жителей.
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«На сегодняшний день показатель отремонтированных подъездов от общего годового плана составляет 81%, а годовой план по ремонту подъездов полностью завершен в 31 муниципальном округе Подмосковья. Всего до конца года еще порядка 250 тысяч жителей будут жить в обновленных подъездах», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Программа осуществляется в муниципалитете 7 лет, за это время специалисты провели ремонт порядка 100 тысяч подъездов округа. Программа помогла улучшить жилищные условия около 2,6 миллионам жителей.
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Алиса Сергиенко