Программа установки губернаторских детских площадок на 2023 год вышла на финишную прямую

Фото: Минблаго МО
Работа по установке детских площадок по программе губернатора в Подмосковье близка к завершению. Из 132 площадок, которые должны быть установлены в этом году, 127 уже готовы, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Работы мы ведём с мая. За это время уже установлено 127 площадок. Оставшиеся откроем в ближайшее время», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Игровые элементы детских комплексов площадью 300 или 450 кв м рассчитаны на детей разных возрастов и посвящены разным темам. В этом году в подмосковных муниципалитетах появились площадки с тематиками «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другие.
Все 132 детские игровые площадки будут оснащены камерами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный регион».
В министерстве напомнили, что в этом году исполняется 10 лет программе по установке больших детских площадок, инициированной губернатором Андреем Воробьёвым. За это время установлено свыше 1,4 тыс игровых комплексов для детей.
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Лора Луганская