Программисты из Химок стали победителями Всероссийского конкурса «Кибердром»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Воспитанники МКБ «Факел» имени академика П.Д.Грушина в Химках стали лучшими в программировании на Всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».
В конкурсе участвовали свыше 50 тысяч специалистов со всей России, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Команда МКБ «Факел» им. академика П.Д.Грушина состояла из молодых специалистов, студентов и спортсменов-юнармейцев городского округа Химки, которые прошли профессиональную подготовку по специальности оператор БПЛА. Победители будут представлять Химки на Международном авиационно-космическом салоне.
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Команда МКБ «Факел» им. академика П.Д.Грушина состояла из молодых специалистов, студентов и спортсменов-юнармейцев городского округа Химки, которые прошли профессиональную подготовку по специальности оператор БПЛА. Победители будут представлять Химки на Международном авиационно-космическом салоне.
«Каждое задание представляло собой интересный и сложный вызов, который требовал от нас не только технических навыков, но и логического мышления и творческого подхода. Мы узнали много нового, обрели новые знакомства и получили мощный стимул для дальнейшего развития в области беспилотной авиации», — поделился капитан команды «Факел» Даниил Стеблецов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко