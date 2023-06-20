Программой соцгазификации с начала года воспользовались 15 тыс жителей Подмосковья

Фото: Минэнерго МО
С начала действия программы газом обеспечены 315 тыс человек
В Подмосковье с начала года в рамках президентской программы по догазификации к газоснабжению подключили дома 15 тыс жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Юбилейным абонентом Мособлгаза стала жительница деревни Ботово городского округа Черноголовка.
Всего на сегодня с начала действия программы газом обеспечены 315 тыс жителей Московской области. По словам министра энергетики региона Александра Самарина, в 2023 году по программе соцгазификации построят 778 км газопроводов. Газ подключат около 30 тыс человек. Догазифицировать планируют 36 населённых пунктов.
Узнать, какие населённые пункты вошли в программу догазификации и подать заявку на подключение можно на сайте Мособлгаза.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 2023 году программа социальной газификации охватит 10 тыс подмосковных домов.
Юбилейным абонентом Мособлгаза стала жительница деревни Ботово городского округа Черноголовка.
Узнать, какие населённые пункты вошли в программу догазификации и подать заявку на подключение можно на сайте Мособлгаза.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 2023 году программа социальной газификации охватит 10 тыс подмосковных домов.
Лора Луганская