Программу по модернизации системы теплоснабжения в Химках уже выполнили на 81,5%

Фото: администрация г. о. Химки
«Процент исполнения программы на этот год сейчас достигает 81,5%. Из 15 участков 11 уже модернизировали. Это коснулось 190 домов и 60 тыс человек, которые получили теплоснабжение совершенно другого качества. Осталось четыре адреса. Это улица Железнодорожная, Парковая, Лавочкина и Юбилейный проспект. Работы там планируем завершить с опережением графика уже к 1 сентября», – рассказал Волошин.Новые трубы уже проложили на 11 участках в Подрезкове, Сходне, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках первого этапа инвестиционной программы ТСК «Мосэнерго» заменят 15 участков теплосети, к которым подключены 302 многоквартирных дома. В них проживают более 81 тысячи химчан. Перечень адресов сформировали с учётом частоты прорывов в прошлом отопительном сезоне.
«Я живу более 50 лет в этом районе и в этом доме. Никогда не было никаких проблем, но эта зима дала нам понять, что не всегда всё бывает хорошо. Хочу поблагодарить губернатора и главу за то, что они всегда слышат голоса жителей. Работу мы видим, всё лето у нас тут перекладывают. Ждём зиму. Надеемся, что проживем ее замечательно», – отметила жительница дома №74 на Юбилейном проспекте Галина Залипаева.Всего в рамках трёхлетней инвестпрограммы ТСК «Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка - 26 км теплосети, отремонтируют 460 км трубопровода. В итоге качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, где проживают более 200 тыс химчан.
«Мы стартовали сразу после осенне-зимнего периода. Это дало нам лаг по времени. Поэтому вместо 15 сентября, как предусмотрено планом, хотим постараться завершить эти четыре оставшихся участка до 1 сентября, чтобы к началу учебного года уже выполнить благоустройство. На 2024 год у нас программа готова. Тоже будем делать не менее 15 участков сети плюс будет ещё большой объём работы в рамках ремонтной программы», – поделился планами гендиректор ТСК «Мосэнерго» Денис Горяинов.Трёхлетнюю инвестиционную программу в Химках разработали при поддержке губернатора и Министерства энергетики Московской области. На её реализацию выделили более 1,7 млрд рублей. Замену сетей должны завершить в 2025 году.
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