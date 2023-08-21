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Программу по модернизации системы теплоснабжения в Химках уже выполнили на 81,5%

21 августа 2023, 17:44

Фото: администрация г. о. Химки

Стартовавший весной первый этап модернизации теплоснабжения городского округа Химках завершат к сентябрю. Уже готовы 11 участков из 15 запланированных, доложил глава муниципалитета Дмитрий Волошин губернатору Московской области Андрею Воробьёву на совещании с руководящим составом правительства и главами городских округов.
«Процент исполнения программы на этот год сейчас достигает 81,5%. Из 15 участков 11 уже модернизировали. Это коснулось 190 домов и 60 тыс человек, которые получили теплоснабжение совершенно другого качества. Осталось четыре адреса. Это улица Железнодорожная, Парковая, Лавочкина и Юбилейный проспект. Работы там планируем завершить с опережением графика уже к 1 сентября», – рассказал Волошин.
Новые трубы уже проложили на 11 участках в Подрезкове, Сходне, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках первого этапа инвестиционной программы ТСК «Мосэнерго» заменят 15 участков теплосети, к которым подключены 302 многоквартирных дома. В них проживают более 81 тысячи химчан. Перечень адресов сформировали с учётом частоты прорывов в прошлом отопительном сезоне.


Волошин проверил ход работ по замене сетей на Юбилейном проспекте. Там обновляют один из крупнейших участков трубопровода протяжённостью 742 м. К сети подключён 61 дом – почти 13 тысяч жителей Новых Химок. На месте работают 17 человек, задействовано четыре единицы техники.
«Я живу более 50 лет в этом районе и в этом доме. Никогда не было никаких проблем, но эта зима дала нам понять, что не всегда всё бывает хорошо. Хочу поблагодарить губернатора и главу за то, что они всегда слышат голоса жителей. Работу мы видим, всё лето у нас тут перекладывают. Ждём зиму. Надеемся, что проживем ее замечательно», – отметила жительница дома №74 на Юбилейном проспекте Галина Залипаева.
Всего в рамках трёхлетней инвестпрограммы ТСК «Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка - 26 км теплосети, отремонтируют 460 км трубопровода. В итоге качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, где проживают более 200 тыс химчан.
«Мы стартовали сразу после осенне-зимнего периода. Это дало нам лаг по времени. Поэтому вместо 15 сентября, как предусмотрено планом, хотим постараться завершить эти четыре оставшихся участка до 1 сентября, чтобы к началу учебного года уже выполнить благоустройство. На 2024 год у нас программа готова. Тоже будем делать не менее 15 участков сети плюс будет ещё большой объём работы в рамках ремонтной программы», – поделился планами гендиректор ТСК «Мосэнерго» Денис Горяинов.
Трёхлетнюю инвестиционную программу в Химках разработали при поддержке губернатора и Министерства энергетики Московской области. На её реализацию выделили более 1,7 млрд рублей. Замену сетей должны завершить в 2025 году.

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#химки
#теплоснабжение
#теплотрасса
#отопительный сезон
#отопление
#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
Борисов: У «Луны-25» вовремя не отключился двигатель из-за чего произошла авария
21 августа 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нештатное отключение двигателя аппарата «Луна-25» стало основной причиной крушения станции, об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Он пояснил, что двигатели станции проработали больше положенного времени. Глава ведомства подчеркнул, что Роскосмос располагал сведениями о местоположении станции, так как траектория движения «Луны-25» проводилась в зоне досягаемости радиосвязи.  

Он также добавил, что фактически, станция врезалась в поверхность Луны.  

О внештатной ситуации на борту станции сообщалось вечером 19 августа. Спутник ​не смог выполнить переход на предпосадочную орбиту. 

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#станция
#луна
#роскосмос
#крушение
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Лепс приехал в донецкий госпиталь и встретился с раненными военными
21 августа 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Григорий Лепс вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным встретился с российскими ранеными военными в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении имени Калинина. Об этом сообщает РИА Новости.
Певец выступил перед бойцами и сотрудниками центра в актовом зале.

Лепс вновь заявил о том, что долг каждого гражданина России – помогать российским военным. 

Певец и сам поддерживает бойцов, отсылая гуманитарную помощь. По словам Лепса, она состоит из продуктов питания, тёплой одежды и необходимых предметов личной гигиены.

За время проведения специальной военной операции Григорий Лепс более пяти раз посетил раненных военных, с которыми даже после отъезда продолжает поддерживать контакт.

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#днр
#гуманитарная помощь
#военные
#россия
#сво
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Уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы
Следователи возбудили уголовное дело после диггерской экскурсии в Москве
21 августа 2023, 17:10

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После экскурсии по московским коллекторам, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, возбуждено уголовное дело.
В следственных органах сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  

Отмечается, что в настоящее время уже задержан один из организаторов экскурсии. Он доставлен на допрос. Точное число погибших в настоящее время не известно. Поиски людей, которые предположительно могли быть на экскурсии под землей, продолжаются.   

Трагедия произошла накануне в Москве. Диггеры находились на ​экскурсии в коллекторах столицы, когда начался сильный ливень. 

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#трагедия
#ливень
#уголовное экскурсии
#поиски
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла жителю Подольска восстановить право на медицинскую помощь
21 августа 2023, 17:02

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

К Уполномоченному по правам человека в московской области Ирине Фаевской обратился житель Подольска Станислав с просьбой помочь записаться на обследование к узкому специалисту — сурдологу.

Заявитель Станислав имеет проблемы со слухом, в связи с чем и хотел записаться на приём к врачу, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«В вопросах здоровья время играет большую роль, а наш заявитель не мог записаться к узкому специалисту на обследование больше года. Чтобы оперативно решить его вопрос, я обратилась в региональное министерство здравоохранения. Совместно нам удалось выявить и устранить нарушения в кратчайшие сроки. Станислава информировали о дате и времени консультации».

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#право
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#служба
#ирина фаевская
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Воробьёв: до 2030 года в Подмосковье газифицируют более 500 населённых пунктов
21 августа 2023, 16:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2023 по 2030 годы в Подмосковье будет газифицировано 515 населённых пунктов, где проживает 74 тыс человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов.
Одной из главных тем совещания стала газификация в Подмосковье. Сегодня её уровень превысил 98%. 
«Уже два года мы ведём догазификацию по президентской программе при активном участии Газпрома и Мособлгаза. Это коснулось 120 тыс домов. В предыдущие два года, с 2021 по 2022 годы газифицировали 78 тыс, в этом году будет 34 тыс подключений. Мы являемся самым заметным регионом и дальше продолжаем эту работу», – сказал Воробьёв
Он добавил, что за 10 лет по областной программы газ получили около 200 тыс жителей 588 населённых пунктов. 
«Программа была продлена, и с 2023-го по 2030-й в Подмосковье газифицируют 515 населённых пунктов с населением 74 тыс человек», – уточнил глава региона.
Подмосковье – лидер по объемам догазификации в рамках президентской программы. Топливо уже пришло в 3,1 тыс населённых пунктов. Оно доведено до границ 120 тыс участков. Всего заключено 108 тыс договоров. 

Заявку на подведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза или в офисах компании, на региональном портале госуслуг. Для удобства жителей в области работают и 12 мобильных офисов соцгазификации. 
 
Трубы прокладывают во всех населённых пунктах, где уже есть газ. Для жителей эта услуга бесплатная. Заявителям нужно будет оплатить лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Единственное условие – дом должен быть официально зарегистрирован. 
 
Также в рамках «Социальной газификации» уже произведена 1 тыс льготных подключений. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тыс рублей. С января 2023-го в список льготников добавились семьи, имеющие более трёх детей, и семьи участников спецоперации. 
 
Кроме того, в Московской области дома почти 200 тыс жителей газифицированы по губернаторской программе. С 2013 года голубое топливо пришло почти в 600 пунктов, где не было газа. В планах на этот год – 60 населённых пунктов, где проживают 10 тыс человек. 
 
Воробьёв напомнил, что резидент подписали закон о более ответственном регулировании газовой безопасности. В Подмосковье будет единый оператор – Мособлгаз.
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#газификация
#социальная газификация
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В Японии обсудят сроки сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан
21 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto/IG_Royal

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует на следующей неделе провести встречу с членами правительства, чтобы обсудить конкретные сроки начала сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».
По сведениям телеканала NHK, японский премьер, который сейчас уехал в США для участия в трехстороннем саммите с президентом Джо Байденом и лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем, сразу после возвращения отправится на АЭС, чтобы лично проверить готовность инфраструктуры к началу сброса воды. Также у Кисиды запланирована встреча с представителями рыболовецких кооперативов.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#сша
#авария
#аэс
#встреча
#япония
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Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье планируют завершить до 15 сентября
21 августа 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В трёх городских округах Подмосковья при содействии Газпрома пройдёт масштабный ремонт систем теплоснабжения. Это Воскресенск, Солнечногорск и Химках, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы запланировали с Газпромом масштабный ремонт систем теплоснабжения в Воскресенске, Солнечногорске и Химках», – сказал глава региона в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Сейчас готовность системы теплоснабжения в Подмосковье превышает 80%.
«Модернизация системы ЖКХ включает не только новые котельные. Неправильно было бы думать, что речь идёт лишь о переходе с мазута на газ или с неэффективного газового котла на современный, более мощный. Нет, это, прежде всего, замена сетей, что требует огромный ресурсов, как финансового, так и трудового. Какие котельные мы бы не ставили при дополнительной нагрузке на сети, а каждый новый дом и микрорайон – это дополнительная нагрузка, они должны соответствовать всем необходимым требованиям, – сказал Воробьёв. 
Он признал, что зимой в некоторых городах возникали проблемы с системами теплоснабжения, но сейчас реализуется большая концессия с Газпромом, которая позволяет модернизировать котельные. Всего их в Подмосковье – 2,7 тыс. 
 
К отопительному периоду уже подготовлено более 2,2 тыс котельных. Также в норму приведут свыше 1,4 тыс центральных тепловых пунктов, более 43 тыс трансформаторных подстанций, 160 тыс км электросетей, 11 тыс км теплосетей и 60 тыс км газопроводов. Помимо этого, будет создан запас жидкого топлива из более чем 35 тыс тонн.
«Все краткосрочные программы ремонтов у нас идут неплохо. Общий объём исполнения составляет 99,9%. Есть муниципалитеты, которые выполнили план уже полностью – это Коломна, Королёв, Орехово-Зуевский и Балашиха. Что касается более длительных программ, инвестиционных, то здесь в числе лидеров – пять городских округов: Подольск, Лыткарино, Сергиево-Посадский, Раменский и Солнечногорск», – доложил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
На особом контроле – подготовка к отопительному сезону в городских округах Химки, Солнечногорск и в посёлке Лопатинский городского округа Воскресенск. Прошлой зимой оттуда поступало много жалоб из-за большого количества аварий. Вместе с Газпромом» в этих муниципалитетах отремонтируют 120 объектов более чем на 2 млрд рублей.
 
В полном объёме подготовка к зимнему сезону в Подмосковье должна закончиться до 15 сентября.

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#александр самарин
#андрей воробьёв
#губернатор
#жкх
#теплоснабжение
#теплотрасса
#ремонт
#отопительный сезон
#подмосковье
#московская область
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Россиянам предрекли заметное подорожание хлеба
Хлеб в России подорожает на 10% в связи с выходом из зерновой сделки
21 августа 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Осенью текущего года хлеб в России подорожает на 10% в связи с выходом из зерновой сделки, падением рубля и санкционными ограничениями. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.
По информации портала, фактором, обуславливающим рост цены, стал выход России из зернового соглашения. Стоимость зерна и муки растет как на российском рынке, так и на мировом.  

Также, оказало влияние на стоимость продукта ослабление национальной валюты и рестрикции, введенные в отношении РФ. Кроме того, помимо хлеба, подорожают упаковочные материалы. Осенью закупки обойдутся на 20% выше стоимости, что скажется на рыночной цене товара.  

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#продукты
#цены
#рост
#рф
#хлеб
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Над Землёй пролетит потенциально опасный метеорит
21 августа 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/isil terzioglu

Над Землей пролетит потенциально опасный астероид 23 августа примерно в 11:18 по московскому времени.
Отмечается, что небесное тело будет находиться примерно в 6,1 млн км от Земли и пересечёт её орбиту. Астероид диаметром от 430 до 960 м.

«Это крупный астероид — он в 15 раз больше Челябинского метеорита, по калибру напоминает Тунгусский. Но он проходит далеко от нас, и сейчас мы можем не беспокоиться. Другое дело, что, если его орбита время от времени пересекает орбиту Земли, при следующей встрече или через несколько других это прохождение может быть близким», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор физико-математических наук, завотделом Института астрономии РАН Олег Малков.

Эксперт подчеркнул, что по поводу этого события не стоит сильно беспокоиться, поскольку астероиды всегда летали рядом с Землей. Сейчас люди заостряют на этом внимание лишь потому, что просто научилось лучше исследовать космическое пространство.

До этого космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с «Царьградом» высказал уверенность в том, что после этого случая будет запущена вторая лунная миссия, которая, вероятнее всего, будет успешной.

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#станция
#луна
#астероид
#космос
#наука
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