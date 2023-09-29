Проходящий при поддержке Подмосковья форум «Единство в согласии» собрал свыше 50 делегатов

Фото: Дмитрий Белицкий
Более 50 делегатов собрались на третий по счёту Всероссийский форум «Единство в согласии». В этом году форум приурочен ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Мероприятие организовали Дом народов России и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Оно проходит с 28 по 30 сентября при поддержке Подмосковья.
В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ, Федеральной национально-культурной автономии России, национально-культурных объединений разных регионов.
Участникам рассказывают о социальном проектировании, участии в грантовых конкурсах, патриотическом воспитании молодёжи и сохранении исторической памяти.
Сегодняшний день форума был посвящён интеграции национально-культурных объединений новых регионов в правовое и социально-культурное пространство России.
Как рассказала директор Дома народов России Анна Полежаева, до конца года филиалы организации появятся во всех новых регионах. Один уже открыли в ДНР.
Завершился второй день фестиваля концертом «Одна страна. Одна семья. Одна Россия». А 30 сентября делегаты отправятся на экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Там для них запланирована насыщенная программа.
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«30 сентября мы отмечаем важную дату. Ровно год назад четыре субъекта вошли в состав России. Сегодня представители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья – в гостях в Подмосковье. Мы всегда рады гостям из других регионов, хотим поделиться опытом активистов и показать наше прекрасное Подмосковье. Для всех участников форума, а это более 50 делегатов из разных регионов России, подготовлена насыщенная полезная программа, а также культурные мероприятия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Участникам рассказывают о социальном проектировании, участии в грантовых конкурсах, патриотическом воспитании молодёжи и сохранении исторической памяти.
Сегодняшний день форума был посвящён интеграции национально-культурных объединений новых регионов в правовое и социально-культурное пространство России.
Как рассказала директор Дома народов России Анна Полежаева, до конца года филиалы организации появятся во всех новых регионах. Один уже открыли в ДНР.
Завершился второй день фестиваля концертом «Одна страна. Одна семья. Одна Россия». А 30 сентября делегаты отправятся на экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Там для них запланирована насыщенная программа.
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Лора Луганская