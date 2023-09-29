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Проходящий при поддержке Подмосковья форум «Единство в согласии» собрал свыше 50 делегатов

29 сентября 2023, 20:23
Фото: Дмитрий Белицкий

Фото: Дмитрий Белицкий

Более 50 делегатов собрались на третий по счёту Всероссийский форум «Единство в согласии». В этом году форум приурочен ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Мероприятие организовали Дом народов России и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Оно проходит с 28 по 30 сентября при поддержке Подмосковья.
«30 сентября мы отмечаем важную дату. Ровно год назад четыре субъекта вошли в состав России. Сегодня представители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья – в гостях в Подмосковье. Мы всегда рады гостям из других регионов, хотим поделиться опытом активистов и показать наше прекрасное Подмосковье. Для всех участников форума, а это более 50 делегатов из разных регионов России, подготовлена насыщенная полезная программа, а также культурные мероприятия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ, Федеральной национально-культурной автономии России, национально-культурных объединений разных регионов.

Участникам рассказывают о социальном проектировании, участии в грантовых конкурсах, патриотическом воспитании молодёжи и сохранении исторической памяти.

Сегодняшний день форума был посвящён интеграции национально-культурных объединений новых регионов в правовое и социально-культурное пространство России.

Как рассказала директор Дома народов России Анна Полежаева, до конца года филиалы организации появятся во всех новых регионах. Один уже открыли в ДНР.

Завершился второй день фестиваля концертом «Одна страна. Одна семья. Одна Россия». А 30 сентября делегаты отправятся на экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. Там для них запланирована насыщенная программа.

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#екатерина швелидзе
#форум
#подмосковье
#московская область
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Путин определил количество подлежащих призыву осенью россиян
Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян в армию
29 сентября 2023, 20:27

Фото: istock / scaliger

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В рамках призыва в армию отправят 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»  призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», – сообщается в публикации.
Кроме того, документ поручает отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истек, в запас. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня – 29 сентября. Призыв будет проходить до 31 декабря.

Ранее сообщалось о длинных очередях в военкоматы в нескольких районах Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#призыв
#указ
#человек
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Пособие по беременности и родам в России вырастет в полтора раза
29 сентября 2023, 19:30

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Со следующего года в России почти в полтора раза вырастет сумма пособия по беременности и родам. Максимальны размер такого пособия в 2024 году может составить 565 тысяч рублей.
Сообщение об этом в своем официальном телеграм-канале опубликовала пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. Что касается пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, то оно увеличится до 49 тысяч рублей.

В сообщении Минтруда указано, что максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей в 2023 году до 565 тысяч рублей в 2024 году. Сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет возрастет до 49 тысяч рублей по сравнению с 33,3 тысячи рублей, которые выплачивались в 2023 году.

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#пособия
#служба
#министерство
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В Подмосковье расчистили последний водоём по программе «100 прудов и озёр»
29 сентября 2023, 18:44

Фото: Минэкологии МО

Пруд в деревне Беляево городского округа Чехов стал последним водоёмом, где провели работы по подмосковной программе «100 прудов и озёр». Его расчистка завершена, как и сама программа, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Спецтехника выловила с водной поверхности излишнюю растительность в водоёме на реке Никажель. Из пруда извлекли весь бытовой мусор, привели в порядок прибрежную территорию площадью 7 га», – рассказали в ведомстве «Интерфаксу». 
Программа «100 прудов и озёр» стартовала в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Предполагалось завершить её в 2023-м. За три года удалось расчистить 163 водоёма, с начала нынешнего года – 40.

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#московская область
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Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году
Минтруд: с 1 января 2024 года пенсии превысят 23 тысячи рублей
29 сентября 2023, 18:32

Фото: istock / Denis Vostrikov

С начала 2024 году размер пенсии неработающих пенсионеров увеличится до 23 405 рублей. Пенсию проиндексировали на 7,5%. Информацию разместил официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», – сообщается в публикации.
Также сообщается, что на 2024 год Социальный фонд заложил на выплату пенсий 10 триллионов рублей. Кроме того, общий бюджет фона составит 16,2 триллиона рублей. Кроме пенсий в него закладываются средства на выплаты пособий по беременности и уходу за ребенком, больничных, и других целей. 

Ранее экономист Юлия Финогенова рассказала каким категориям граждан увеличат пенсию уже с 1 октября. Социальные выплаты повысятся у пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет, а также у пенсионеров, получавших выплаты после присвоения первой группы инвалидности.

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#рф
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Участники форума «Единство в согласии» будут развивать народную дипломатию
29 сентября 2023, 18:09

Фото: Дмитрий Белицкий

Подмосковье принимает форум «Единство в согласии». Регион выступил его соорганизатором, сообщил советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков.
Идея форума появилась в начале года. Представители Московской области в рамках гуманитарной миссии в Северодонецке обратились к представителям Дома народов с предложением провести его. По задумке представители разных народов и автономий с новых территорий страны могли бы собраться на мероприятии и обсудить насущные вопросы. 

Форум стартовал 28 сентября, а 29 сентября в Москве проходит пленарная сессия. В Подмосковье разместились члены делегаций форума. Они живут в регионе, участвуют в стратегических сессиях и заседаниях рабочих групп. 

Главная цель форума – налаживание коммуникаций на уровне народной дипломатии, чтобы общественные национальные объединения могли общаться между собой, создавая интересные проекты на насущные темы, восстанавливая жизнь в новых регионах. 

30 сентября делегаты отправятся на экскурсию в парк «Патриот».

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#запорожская область
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Синоптик Цыганков рассказал, когда в Москву придёт климатическая осень
Синоптик Цыганков: похолодание и дожди ожидаются 1 октября
29 сентября 2023, 18:08

Фото: iStock/chris-mueller

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.
Специалист отмечает, что ещё в субботу будет по-летнему тёплая погода, а вот уже в воскресенье ожидается похолодание и осадки.

Так, по прогнозу собеседника RT, в субботу температура воздуха поднимется до 22 градусов. А в воскресенье будет наблюдаться резкое похолодание: температура не превысит 16 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, ветер достигнет 15 м/с. 

Такая же погода продержится и всю следующую неделю. В понедельник, 2 октября, будет облачно, пройдут дожди, а температура составит от 13 до 18 градусов. Во вторник будет наблюдаться такая же погода. А вот в среду станет чуть теплее – воздух прогреется до 21 градуса, однако поднимется и атмосферное давление. В четверг температура снова понизится до 15 градусов, пройдёт небольшой дождь.

В заключение Цыганков отметил, что несмотря на резкое похолодание, температура всё же превышает средние показатели за этот период.

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#москва
#температура
#похолодание
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Ректор МАРХИ Швидковский: ИИ представляет угрозу для сферы архитектуры
Ректор МАРХИ Швидковский: архитектурное образование может исчезнуть из-за ИИ
29 сентября 2023, 17:24

Фото: iStock/RossHelen

Искусственный интеллект может превзойти архитекторов со всего мира и уничтожить систему образования в данной отрасли. Такие опасения высказал ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский, чьи слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
По словам Швидковского, в настоящее время неизвестен точный путь развития искусственного интеллекта, но уже сейчас видно, что он опережает деятельность как самих практикующих архитекторов, так и преподавателей в этой отрасли. 

Если не начать бороться с влиянием ИИ сейчас, то в дальнейшем можно потерять власть над этой отраслью, которая будет полностью принадлежать искусственной системе, передаёт слова ректора МАРХИ АГН «Москва»

Напомним, что всемирный день архитектуры ежегодно отмечается в первый понедельник октября. В этом году он выпал на 2 октября.

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#архитектура
#образование
#искусственный интеллект
#университет
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Беглов: Переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы
29 сентября 2023, 17:08

Фото: istock / PavelFilatov

Переезд ПАО «Газпром» в Санкт-Петербург обернулся большими тратами. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в беседе с изданием «Фонтанка»
По словам Беглова, переезд крупнейшей российской энергетической компании должен был принесли Санкт-Петербургу доходы, но все вышло наоборот.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — заявил губернатор.
На сегодняшний день северная столица не получает прибыли от компании, а пока только расходуют часть средств из бюджета на благоустройство территории, на которой разместился «Газпром». Так, была создана транспортная развязка и построено несколько магистралей для подъезда к офисной башне «Газпрома». На сегодняшний день строительство еще не подошло к концу: сейчас власти Питера строят переход через развязку и расширяют внутриквартальную дорожную сеть.

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#петербург
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Школьники из новых регионов получили первые паспорта в Музее Победы
29 сентября 2023, 17:04

Фото: пресс-служба Музея Победы

20 школьников получили паспорта граждан России в Зале Славы музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Торжественная церемония прошла накануне новой памятной даты – Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской областей с Россией.
«Для нас очень важно, что такое важное и знаковое событие проходит именно здесь, в Музее Победы. Мы сделали всё, чтобы оно стало для вас незабываемым и памятным. Уверен, что вы станете достойными гражданами страны, и наша великая, огромная Родина будет гордиться вами», – сказал Школьник.
Депутат Госдумы Сергей Колунов напомнил, что в осеннюю сессию все думцы единогласно поддержали решение президента России Владимира Путина об установлении новой памятной даты. 
«Всё меняется в лучшую сторону, и уже 2 млн новых паспортов выдано на новых территориях, которые воссоединились с нашей страной, вернулись домой», – подчеркнул Колунов.
Получить первый паспорт в столице России, в Музее Победы – знаменательное событие, считает София Ковалёва из посёлка Розовка Запорожской области.
«Меня переполняет чувство патриотизма и гордость за свою державу. В музее мы успели побывать на экскурсии «Подвиг народа», обошли весь музей. Первый паспорт – это билет в счастливую жизнь. Я родилась и живу в России, и с паспортом Российской Федерации буду жить счастливым человеком», – сказала школьница.
В музее ребята посетили открытие фотовыставки «#ВМЕСТЕ». В экспозицию вошли более 50 уникальных снимков информагентства ТАСС, которые рассказывают о становлении мирной жизни. Первые посетители выставки увидели кадры из Геническа, Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Энергодара и других городов и посёлков. 
 
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