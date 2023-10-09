Радио1
Главная / Новости / Общество/ Производительность труда в РФ резко упала

Производительность труда в РФ резко упала

09 октября 2023, 15:11
Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

По данным Росстата, производительность труда в России продемонстрировала самое резкое падение с 2009 года.
В 2022 году производительность труда в стране сократилась на 3,6%. Это является самым резким падением за 14 лет, пишет газета «Коммерсантъ», со ссылкой на аналитические данные Росстата.

На такой результат оказало влияние снижение ВВП вместе со снижением уровня безработицы и уходом иностранных компаний с рынка России.


Наиболее заметное паление зарегистрировано в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (-12,9%), научной и технической деятельности (-7,7%), а также в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (-7%).

Рост производительности есть только в промышленности, сельском хозяйстве ( 8,7%), строительстве ( 1,8%) и энергетике ( 0,8%).

Читайте также:

Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян

Расходы на патриотическое воспитание в РФ вырастут в 10 раз

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза
#работа
#труд
#россия
Читайте нас в
В подмосковном транспорте с начала года поймали более 18 тыс безбилетников
09 октября 2023, 15:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Административно-пассажирская инспекция Подмосковья за девять месяцев этого года выявила более 18 тыс безбилетных пассажиров на областных автобусных маршрутах. Это на 3 тыс больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«В прошлом году мы отменили оплату проезда в общественном транспорте наличными. Заплатить за поездку можно бесконтактно любым удобным способом – социальными и банковскими картами, картами «Стрелка» или «Тройка». Последнее позволяет ощутимо сэкономить на проезде. Скидка за каждые 10 поездок составит 7%, а за 50 и более – 35%», – уточнил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Если пассажир не оплатил поездку, приложив карту к валидатору, проезд будет считаться безбилетным. Штраф составит 1 тыс рублей. Кроме того, безбилетный проезд не защищает от последствий возможной аварии во время поездки. 
 
Читайте также:

В Подмосковье до конца года осталось отремонтировать 14% подъездов

Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах
#транспорт
#минтранс
#штраф
#оплата
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Правозащитник напомнил, что не могут делать полицейские при проверке документов
Правозащитник Мельников напомнил о правах человека при проверке документов
09 октября 2023, 14:55

Фото: IStock/Dzurag

Сотрудники полиции остановили вас на улице и попросили документы для проверки. Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал о правах гражданина, и о том, чего не могут делать представители правоохранительных органов. Подробнее – в материале «Радио 1».

Кто может остановить гражданина и потребовать документы?

Остановить человека на улице и попросить документы для проверки могут сотрудники МВД России, Росгвардии и ГИБДД.

Что должен сделать сотрудник полиции во время проверки документов?

При остановке сотрудник полиции должен представиться и сообщить причину проверки документов. Например, подозрение в совершении противоправных действий в рамках уголовного или административного дела. Если вам не сообщили этого, вы вправе потребовать. Вы также можете попросить переписать данные сотрудника, вам никто не должен противодействовать.

Могу ли я не отдавать паспорт сотруднику полиции?

Вы имеете право не давать паспорт в руки. У нас нигде не зафиксировано, что сотрудникам полиции вы передаете паспорт именно в руки. Тем более, что по закону вы отвечаете за сохранность паспорта. Но я рекомендую не вступать в конфликт с сотрудниками полиции. Вы можете вежливо отказать передавать паспорт в руки, ссылаясь, например, на ковид, предложить перевернуть страницы.  

Если паспорта нет с собой, что на что у меня есть право?

Вы можете вместо паспорта показать нотариально заверенную копию этого документа. Многие не носят паспорт, потому что боятся потерять. В этом случае официально заверенная копия имеет такую же силу, как и паспорт.

Страница на Госуслуах в этом случае не подойдёт, хотя сейчас рассматриваются такие поправки в Госдуме.
Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ
Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

Что будет, если никаких документов с собой не оказалось?              

Если не оказалось с собой документов, вас могут доставить в отдел полиции. Там уже сотрудники заказывают выписку с вашими данными. Обычно делается это достаточно быстро, в течение нескольких часов.

Единственное, когда вас доставят в отдел полиции, попросите дежурного занести вас в журнал. Потому что существует определённое время, которое вы можете находиться в отделе. Если мы говорим о подозрении вас в преступлении, то это 48 часов. Но случалось, когда в журнал вносили и спустя 12 часов после приезда в отдел. Если мы говорим о доставлении в отдел без оснований, вас могут продержать не более двух часов.  

Часто в дежурных частях есть видеокамеры, которые фиксируют звук и видео. Если вас не внесут в журнал доставленных лиц вовремя, то в последующем вы можете пожаловаться, ссылаясь на камеры. Если у вас не изъяли телефон, вы вправе обратиться в 112, и сказать, что вас доставили в отдел, – это также вас подстрахует. По этому же телефону можно оставить жалобу и попросить передать её дежурному по городу, области или району.

У вас также есть право на телефонный звонок. Но далеко не всегда это реализуется. Вы можете позвонить родственникам или своему адвокату, написать о своем задержании в соцсетях. В любом случае, чем больше человек знают о вашем задержании, тем лучше. 

Если полицейские попросили разблокировать и показать телефон – это законно?

Разблокировать и показать содержимое телефона можно только по решению суда. В рамках производства по какому-либо делу.
Фото: IStock/gorodenkoff

Если попросили показать содержимое сумки/рюкзака/чемодана, можно ли отказать? Как должна проходить процедура досмотра?

Если просят показать содержимое сумки, всегда спрашивайте причину. Без оснований вас не могут обыскивать. Также важно помнить, что при обыске происходит заполнение протокола, на этой процедуре должны присутствовать понятые либо вестись видеофиксация. Вот это «либо» даёт возможность нарушать закон недобросовестным сотрудникам полиции. Дело в том, что полицейский может удалить видео или не заснять какой-то момент, а понятые – это гарантия безопасности. Просите понятых всегда, даже если вам сказали, что видеофиксация ведётся.

Можно ли снимать на видео сотрудника полиции?

Вы можете включить диктофон и заблокировать телефон, это будет гарантией вашей безопасности на случай нарушения прав. Также можно снимать на видео сотрудников полиции, закон этого не запрещает, но в последнее время многие агрессивно на это реагируют, поэтому лучше воспользоваться диктофоном.

Куда можно пожаловаться на сотрудника полиции?

На сотрудника полиции можно пожаловаться по номеру 112, направить жалобу также можно в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Также можно рассказать о нарушении депутату Государственной думы, так можно быть уверенным в том, что на жалобу обратят внимание.

Важно помнить, что нужно сохранить все доказательства правонарушения со стороны правоохранительных органов. Был случай, когда в отношении девушки проводились насильственные действия, после чего начальник этого отдела предложил ей сходить в душ и успокоиться. Это означает, что он просто предложил смыть с себя следы. 

Читайте также: 

Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона

Юрист назвал пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД к гаджетам россиян
#телефон
#закон
#паспорт
#документы
#человек
#полицейские
#нарушения
Читайте нас в
В Подмосковье до конца года осталось отремонтировать 14% подъездов
09 октября 2023, 14:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье отремонтировали уже 3 916 подъездов, то есть 86% от запланированного на текущий год. Такой статистикой поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Программа 2023 года состоит из 4 561 подъезда, из них 2 744 ремонтируют за счёт бюджетного финансирования. Главное, что программа сформирована на основании социальных исследований. В работе сейчас – 645 подъездов. В 12 городских округах ремонт полностью завершён, ещё в 19 выполнен более чем на 90%», – сказал Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее Воробьёв заявлял, что в регионе с 2023 по 2025 годы капитально отремонтируют 4,8 тыс многоквартирных домов. Всего в Московской области – 57 тыс МКД.

Читайте также:

Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах

Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря
#подмосковье
#московская область
#ремонт
#подъезды
#андрей воробьёв
#губернатор
#антон велиховский
#минжкх мо
Читайте нас в
Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов
09 октября 2023, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области действует масштабная программа капитального ремонта детских садов. Министерствам и руководителям муниципалитетов необходимо держать процесс на контроле и рассказывать жителям о ходе работ, особенно когда речь идут о параллельном капремонт. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы ведём капремонт детских садов. Параллельный и капитальный ремонт – это тема, которую всегда нужно сопровождать, объяснять логику и ход работ. Дело в том, что любой закрытый детский сад предполагает переполненные группы поблизости», – пояснил губернатор на совещании с руководящим составом правительства и главами городских округов. 
По словам главы региона, ход капремонта детсадов в Подмосковье имеет решающее значение. Главы муниципалитетов должны ответственно и внимательно относится к этому процессу и обеспечивать своевременную готовность объектов.
«Мы 1 сентября были в Одинцове. К нам с главой городского круга Андреем Робертовичем Ивановым подходили мамы и говорили, что детский сад открыли, там было всё хорошо. Но капитальный ремонт начался в другом детском саду, и группы стали чуть ли не по 40 человек», – обозначил проблему губернатор. 
Всего в Московской области 457 тыс детей ходят в детский сад, а в этом году прибавилось ещё 7 тыс детсадовцев.

Читайте также:

К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах

Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря

Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой

 
#подмосковье
#московская область
#ремонт
#детские сады
#андрей воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах
09 октября 2023, 14:17

Фото: МинЖКХ МО

К вечеру 9 октября отопление будет подано во все школы, детсады, поликлиники и другие социальные учреждения Подмосковья. Сейчас тепло пришло в 99% подобных зданий, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин. По всем жилым домам этот показатель, по его словам, превысил 97%, а вскоре дойдёт до максимума.
«Уже подключили к теплу свыше 50 тыс зданий. Это объекты социальной сферы и жилищного фонда. Пустили тепло на 99% социальных объектов и в 97% многоквартирных домов. Думаю, что сегодня к вечеру закончим пуск», – сказал министр на совещании губернатора области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Воробьёв поручил исправить все недочёты в подаче тепла в кратчайший срок. Самарин по, что вскоре недочёты исправят в Богородском городском округе, Балашихе, Мытищах, Солнечногорске, Клину, Лосино-Петровском и Электростали и нескольких других муниципалитетах.

Читайте также:

Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря

Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой

Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#александр самарин
#теплоснабжение
#отопление
Читайте нас в
Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря
09 октября 2023, 14:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все материалы для уборки дорог в Московской области заготовят до 1 декабря. Такой срок назвал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, к подготовке к зиме регион приступил заранее.
«Уже заготовлено 44% песко-соляной смеси. Этого объёма хватит до конца текущего года. Первые заморозки, по прогнозам синоптиков, ожидаются в районе 18 ноября, а первый снегопад – 27 ноября. В Подмосковье ожидается тёплая, но очень снежная зима», – отметил министр во время совещания губернатора области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов. 
Ранее Воробьёв распорядился при подготовке графика уборки обращать внимание на погоду и приходящие в Подмосковье циклоны. Он также отметил, что важно оцифровать новые микрорайоны Московской области в части уборки дорог. 

Читайте также:

Жителей Подмосковья информируют о включении отопления письмами и объявлениями

Воробьёв поручил следить за уборкой подмосковных дорог осенью и зимой

Воробьёв распорядился не допускать сбоев при включении отопления в Подмосковье
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#алексей гержик
#дорога
#уборка
Читайте нас в
Глава городского округа Дубна принял присягу в торжественной обстановке
09 октября 2023, 13:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне прошло торжественное вступление Максима Тихомирова в должность главы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Дубна.
Стоит отметить, что 28 сентября 2023 года Максим Тихомиров был избран депутатами Совета депутатов на пост Главы городского округа Дубна.

Действующий Глава выразил благодарность депутатам Совета городского округа Дубна, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву и Правительству Московской области, а сотрудникам администрации, с которым ему предстоит работа.

«Цели у нас общие: дальнейшее развитие Дубны как наукограда, экономический рост, жилищное строительство, благоустройство общественных территорий, создание функционального городского пространства, удобного и для дубненцев, и для наших многочисленных гостей», - подчеркнул Тихомиров.

Кроме этого, он также отметил, что особое внимание будет уделено сферам здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и т.д.

Читайте также:
 
Дубненские врачи удалили пациентке лазером камни в обеих почках сразу

Глава Дубны Тихомиров наградил Почётных работников образования России

В Дубне прошёл Марафон по донорству костного мозга
#дубна
#работа
#подмосковье
#московская область
#депутаты
Читайте нас в
Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем
09 октября 2023, 13:19

Фото: iStock/ViktorCap

Авиакомпания Red Wings возобновит регулярное авиасообщение с Израилем 9 октября.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу компании.
 
Решение о временном сокращении авиасообщения между РФ и аэропортом Тель-Авива принимали из-за боевых действий в Израиле.
 
Утром 7 октября сектор Газа нанёс был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), выпустили более 2 тысяч  снарядов. Также было совершено несколько вторжений на южную территорию страны.

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Читайте также:

В Тель-Авиве рядом с аэропортом Бен-Гурион упала ракета

В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы

В аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната
#израиль
#авиакомпания
#аэропорт
Читайте нас в
Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе
09 октября 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/senkaya

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой ввести бесплатное питание детей-инвалидов в образовательных организациях за счёт бюджета.
Она отметила, что сейчас дети-инвалиды без ограничения возможностей здоровья не могут в школах питаться бесплатно.

«В целях защиты прав детей-инвалидов прошу рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», — приводит RT текст обращения Волынец на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Читайте также:

Миронов предложил отслеживать, насколько полезна деятельность чиновников

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на приближение

Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату
#дети
#инвалиды
#школа
#питание
#помощь
Читайте нас в
Достижения.рф