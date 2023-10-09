Производительность труда в РФ резко упала

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По данным Росстата, производительность труда в России продемонстрировала самое резкое падение с 2009 года.
В 2022 году производительность труда в стране сократилась на 3,6%. Это является самым резким падением за 14 лет, пишет газета «Коммерсантъ», со ссылкой на аналитические данные Росстата.
На такой результат оказало влияние снижение ВВП вместе со снижением уровня безработицы и уходом иностранных компаний с рынка России.
Наиболее заметное паление зарегистрировано в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (-12,9%), научной и технической деятельности (-7,7%), а также в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (-7%).
Рост производительности есть только в промышленности, сельском хозяйстве ( 8,7%), строительстве ( 1,8%) и энергетике ( 0,8%).
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На такой результат оказало влияние снижение ВВП вместе со снижением уровня безработицы и уходом иностранных компаний с рынка России.
Рост производительности есть только в промышленности, сельском хозяйстве ( 8,7%), строительстве ( 1,8%) и энергетике ( 0,8%).
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Мария Фирсова