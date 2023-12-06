Производитель колонок «Урал» выиграл суд у производителя JBL

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Суд встал на сторону российского производителя акустических систем «Урал».
Об этом РБК рассказал представитель «Урала».
Производитель колонок Harman International Industries (является «дочкой» Samsung Electronics) в сентябре 2021 года подал иск в суд против ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространяет и производит колонки «Урал»).
Производитель из Америки уверял, что «Урал» скопировал дизайн и запатентованные решения JBL для того, чтобы за счёт узнаваемых черт продукта продвигать на рынке свой товар.
Harman требовала запретить «Уралу» использовать промышленные образцы № 98697 и № 97967. Ущерб от продаж только одной оптовой партии колонок конкурента Harman оценил в 500 тысяч рублей. Копания требовала компенсацию 3 млн рублей и возмещение 500 тысяч рублей судебных расходов.
«Урал» в свою очередь утверждал, что патенты, которые принадлежат Harman, зарегистрированы по классу «громкоговоритель», а колонки «Урала» являются портативными аудиосистемами. Также российская компания отметила, что у 90% портативных колонок форма цилиндрическая из-за технического удобства.
В первой инстанции Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman в марте прошлого года. Компания делала попытки оспорить решение. В сентябре прошлого года суд по интеллектуальным правам вернул дело на очередное рассмотрение, а спустя год арбитражный суд опять встал на сторону ответчика.
В ноябре срок подачи апелляции компанией Harman International Industries вышед, рассказали в российской компании. Американский производитель в апелляционный суд не обратился.
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Производитель колонок Harman International Industries (является «дочкой» Samsung Electronics) в сентябре 2021 года подал иск в суд против ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространяет и производит колонки «Урал»).
Harman требовала запретить «Уралу» использовать промышленные образцы № 98697 и № 97967. Ущерб от продаж только одной оптовой партии колонок конкурента Harman оценил в 500 тысяч рублей. Копания требовала компенсацию 3 млн рублей и возмещение 500 тысяч рублей судебных расходов.
«Урал» в свою очередь утверждал, что патенты, которые принадлежат Harman, зарегистрированы по классу «громкоговоритель», а колонки «Урала» являются портативными аудиосистемами. Также российская компания отметила, что у 90% портативных колонок форма цилиндрическая из-за технического удобства.
В первой инстанции Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman в марте прошлого года. Компания делала попытки оспорить решение. В сентябре прошлого года суд по интеллектуальным правам вернул дело на очередное рассмотрение, а спустя год арбитражный суд опять встал на сторону ответчика.
В ноябре срок подачи апелляции компанией Harman International Industries вышед, рассказали в российской компании. Американский производитель в апелляционный суд не обратился.
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Мария Фирсова