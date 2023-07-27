Производственно-складской комплекс построят в Серпухове.

Фото: istockphoto / valtron84
Реализация проекта создаст в округе 15 новых рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Читайте также:
В Подмосковье построили спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном.
Многофункциональный комплекс стоимостью почти 5 миллиардов рублей построят в Красногорске.
В Одинцовском округе построят ресторан известной сети.