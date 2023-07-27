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Производственно-складской комплекс построят в Серпухове

27 июля 2023, 10:27

Фото: istockphoto / valtron84

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса в городе Серпухов.
Застройщиком проекта выступает ООО «МОНОЛИТИНВЕСТКОМПЛЕКТ», который инвестирует в проект 150 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Реализация проекта создаст в округе 15 новых рабочих мест.


Площадь застройки — 5479 кв. метров. В проектируемом здании разместят производство щитовой металлической опалубки для изготовления монолитных железобетонных форм. Цех поделят на зоны разгрузки, распиловки материалов, металлообработки с размещением металлообрабатывающих станков и зону сборки с размещением сборочных столов и сварочного оборудования. Складские помещения будут оборудованы электропогрузчиками.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#цсс
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Комплекс для производства конвейерного оборудования построят в Балашихе
27 июля 2023, 10:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса компании «Технопул-Р» для изготовления и хранения конвейерного оборудования в Балашихе.

Застройщиком будет ООО «Технопул-Р». Инвестиции компании в проект составят более 300 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта — 4383 кв. метров. Здесь будут изготавливать и хранить несколько видов конвейерных лент, оборудование для глазировки и автоматизированные линии технологического оборудования. Будет создано до 100 рабочих мест.


Компания ООО «Технопул-Р» более десяти лет создает схемы технологических процессов и конвейерные линии для аэропортов, почтовых отделений, пищевой промышленности.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Опрос: Более половины россиян не готовы руководить коллективом
27 июля 2023, 10:37

Фото: iStock/nd3000

Более половины россиян (64%) не хотят занимать должность начальника. К таким выводам пришли аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
При этом, 26% опрошенных сообщили, что со временем хотели бы подняться по карьерной лестнице до должности начальника, а 10% уверены, что лучше справятся с обязанностями, чем их руководитель.

Те, кто хотел бы занять место начальника, рассказали, какие изменения они ввели бы в работе. 54% опрошенных провели бы чёткое распределение обязанностей сотрудников, 42% хотят ввести премии для работников, а 40% наладили бы дисциплины.

Повысить зарплату всем сотрудникам хотели бы 26% респондентов, передаёт данные статистики RT.

В опросе приняли участие 2,9 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России.

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#россияне
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В Московской области за сутки выпала половина месячной нормы осадков
27 июля 2023, 10:13

Фото: Istockphoto / Marcin Kilarski

В Подмосковье в среду выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 45 мм дождя было зафиксировано на частной метеостанции.

26 июля во второй половине дня мощная гроза с ливнем обрушилась на Московский регион. Как передаёт ТАСС, раскаты грома, дождь стеной и небольшие градины наблюдали в подмосковных городах Жуковский  и Раменское, а также в районе Люберец.

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Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю пройти налоговую проверку
27 июля 2023, 09:50

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Помощь общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва позволила предпринимателю успешно пройти налоговую проверку.

В приемную бизнес омбудсмена Владимира Головнёва обратился генеральный директор подмосковной компании по производству бытовой химии по вопросу налоговой проверки, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Во время проведения плановой проверки налоговая инспекция приостановила деятельность компании, что обеспокоило руководство компании.

Сотрудники общественной приемной бизнес-омбудсмена проконсультировали предпринимателя, дали объяснения порядка проведения налоговой проверки, рассказали о полномочиях сотрудников налоговой инспекции. Итогом стала успешно пройденная налоговая проверка, нарушений не было выявлено, претензий к предпринимателю не предъявлено. 

Руководитель компании поблагодарил представителей бизнес-омбудсмена за помощь и содействие в возникшем вопросе.

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Около 1100 обращений поступило в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена с начала года.

Бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв рассказал, какие темы поднимают подмосковные предприниматели чаще всего.
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В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
27 июля 2023, 09:05

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 27 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 885 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#минтранс
#автомобиль
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ОАО «РЖД» планирует ввести верификацию пассажиров с помощью биометрии
27 июля 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Halfpoint

Минтранс, ОАО «РЖД» и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) собираются апробировать в 2024 году метод использования биометрии для аутоидентификации пассажиров дальнего следования.
Текущая версия «дорожной карты» разрабатываемого проекта предполагает запуск работы новой системы с первого квартала будущего года. Для полноценной реализации программы потребуется большое количество планшетов, передает «Коммерсант». Эксперты также полагают, что для проверки потребуется создать так называемую «чистую зону», куда не будут допускаться провожающие.

В ЦБТ уточнили, что использование биометрических параметров для идентификации личности не будет обязательным. Также будут сохранены существующие в настоящее время способы оказания услуг. В Минцифры отметили, что использование биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир, например, забыл паспорт и не смог из-за этого сесть на поезд. В ОАО «РЖД» в свою очередь сообщили, что вопрос использования новой системы идентификации пока изучается.

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Средний размер пенсии в новых регионах России составил 18 тысяч рублей
В Минтруд рассказали о среднем размере пенсий в новых регионах России
27 июля 2023, 08:22

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в новых регионах России составил 18, 2 тысяч рублей с учетом специальной доплаты, сообщает «РБК».
Российские пенсии в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели с 1 марта 2023 года. При этом, если после перерасчета размер пенсии оказывался ниже той, что пенсионер получал раньше – разницу компенсируют с помощью специальной доплаты.  

Самый высокий размер пенсий (без учета специальной доплаты) получают пенсионеры из Запорожской области – около 17 тысяч рублей. Самую низкую – в ДНР – чуть больше 14 тысяч рублей. При этом, средняя пенсия в новых регионах составляет 15, 97 тысяч рублей.  

Наибольшую пенсию, с учетом доплат, напротив, получают жители ДНР – 18 тысяч рублей. А вот в Херсонской области размер пенсии со специальной выплатой равняется примерно 16, 9 тысячам рублей.  

«Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты — 3,97 тыс. руб.», - отметили в Минтруд.  

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Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником связи отменен за минуту до старта
27 июля 2023, 07:55

Фото: istockphoto/suman bhaumik

Компания-разработчик SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским телекоммуникационным спутником Jupiter, планировавшийся в четверг, 27 июля. Запуск был отменен за минуту до старта.
Следующая попытка запуска ракеты будет предпринята через сутки. В компании сообщили, что перенос старта связан с нарушением некоторых критериев подготовки работы, передает «Интерфакс». После отделения от носителя два боковых ускорителя ракеты совершат посадку на специальные площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Jupiter 3 весит 9,2 тонны и является самым тяжелым спутником в мире. Аппарат после выведения на орбиту будет обеспечивать подключение к высокоскоростному интернету на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Его максимальная пропускная способность составляет 500 гигабит в секунду. Стоит Jupiter 3 примерно 445 миллионов долларов.

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Россияне поддержали введение четырехдневной рабочей недели
Каждый второй россиянин выступил за введение четырехдневной рабочей недели
27 июля 2023, 07:28

Фото: iStock/AaronAmat

Почти половина россиян (49 процентов) выступили за сокращение рабочей недели до четырех дней, результаты опроса приводит «РБК».
Большинство из проголосовавших «за» - представители молодого поколения, зарабатывающие меньше 80 тысяч рублей в месяц.

Строго «против» выступили всего 28 процентов жителей России. Отмечается, что это наименьший показатель за последние четыре года.

Интересно, что одобрили эту инициативу 52 процента россиян, чей доход ниже 80 тысяч рублей в месяц. И только 40 процентов проголосовали «за», имея более высокий доход.  

При этом, две трети участников опроса уверены, что могли бы выполнить за четыре рабочих дня тот объем работы, который сейчас выполняют за пять. 21 процент проголосовавших засомневались в своих силах.  

Отмечается, что Минтруд не посчитал необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю.  

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