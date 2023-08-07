Производство Lada Largus перенесут в Ижевск

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 4 по 6 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 7 августа на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

Во вторник, 8 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском и Московском учебно-опытном лесничестве — II класс, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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