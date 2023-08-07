Производство Lada Largus перенесут в Ижевск

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Запланирован выпуск текущего модельного ряда, а также новых моделей, в том числе, на платформе Vesta. Отмечается, что автомобили будут оснащены электрической силовой установкой в полном комплекте. Из-за загруженности на заводе Тольятти, производство будет перемещено в Ижевск. По предварительным прогнозам, проект переноса полностью придет к завершению во втором квартале будущего года.
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