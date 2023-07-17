Прокуратура опротестовала решение об отказе взять под арест мужа блогерши Лерчек

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Ранее сообщалось, что суд отказался избирать меру пресечения в отношении Артема Чекалина в виде домашнего ареста. Следственные органы настаивали на том, чтобы оставить меру пресечения без изменений. Прокуратура направила апелляционное представление на решение суда, где настаивает на пересмотре меры пресечения.
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