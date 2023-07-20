Прокуратура проверит психдиспансер в Махачкале после видео с издевательствами над пациентом

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Республиканское надзорное ведомство со своей стороны также инициировало проверку возможных неправомерных действий в отношении пациентов медицинского учреждения, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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