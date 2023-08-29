Прокурор просит приговорить двух блогеров к 13 годам за фейки о ВС России

Правозащитник Владимир Воронин сообщил, что сторона обвинения просит заочно приговорить блогера Майкла Наки* и основателя телеграмм-канала «Сканер» Руслана Карпука* к 13 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал в беседе с агентством ТАСС.