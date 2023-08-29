Прокурор просит приговорить двух блогеров к 13 годам за фейки о ВС России

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Правозащитник Владимир Воронин сообщил, что сторона обвинения просит заочно приговорить блогера Майкла Наки* и основателя телеграмм-канала «Сканер» Руслана Карпука* к 13 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом он рассказал в беседе с агентством ТАСС.
Оба блогера объявлены в международный розыск.
По словам адвоката, прокуратура имеет основания полагать, что оба фигуранта уголовного дела занимались распространением недостоверных сведений о российских военнослужащих. Причиной дискредитации ВС РФ стала политическая ненависть.
Прокурор потребовал назначит каждому блогеру по 13 лет лишения свободы. Подозреваемые свою вину отрицают, добавил собеседник издания.
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*признан в РФ иноагентом
По словам адвоката, прокуратура имеет основания полагать, что оба фигуранта уголовного дела занимались распространением недостоверных сведений о российских военнослужащих. Причиной дискредитации ВС РФ стала политическая ненависть.
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*признан в РФ иноагентом
Анастасия Крестьянова