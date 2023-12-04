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Прокурор запросил для экс-губернатора 12 лет за злоупотребление полномочиями

Гособвинение запросило 12 лет по делу экс-главы Кировской области Никиты Белых
04 декабря 2023, 15:37
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сторона обвинения запросила 12 лет колонии бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями во время прений суда.
Напомним, Белых занимал должность губернатора регион с 2009 года. В 2016 году он был задержан правоохранителями при получении взятки. В настоящее время осужденный отбывает срок за получение взятки. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы.

В рамках рассмотрения уголовного дела по злоупотреблению полномочий, прокурор затребовал у суда 12 лет лишения свободы осужденному Белых.


Следствие выяснило, что для создания видимости эффективной работы, экс-губернатор распорядился о выделении крупной суммы денег на строительство жилищного фонда для региона. Однако работы так и не начались.

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#суд
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#следствие
#прокуратура
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Оксфордский словарь определил главное слово 2023 года
Издатели Оксфордского словаря назвал «rizz» главным словом 2023 года
04 декабря 2023, 16:11

Фото: istockphoto/Giuseppe Lombardo

Издатели Оксфордского словаря назвал «rizz» главным словом 2023 года.
Об этом издатель написал на своей странице в социальной сети X.

Слово «rizz» означает шарм и привлекательность человека, а также способность с лёгкостью завести себе любовника. Выражение является сокращенной формой слова «charisma», что в переводе «харизма». 

В 2022 году Оксфордский словарь выбрал  выражение «goblin mode», что в переводе «режим гоблина». Это означает человеческое поведение, которое связано с потаканием собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности. Тот случай, когда человек отказывается соответствовать общественным нормам. 

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#новости
#общество
#мир
#язык
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В Московской области нашли семь незарегистрированных зимних горок
04 декабря 2023, 16:04

Фото: Мособлпожспас МО

В подмосковных городских округах Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский и Одинцовский выявили семь незарегистрированных зимних горок. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья, инспекторы Гостехнадзора которого проводили проверку.
«Проверки ведутся наиболее интенсивно перед началом сезона и предстоящими праздниками. Недавно были выявлены незарегистрированные в Управлении Гостехнадзора тюбинговая трасса и шесть зимних горок. Предостережения вынесены администрациям городских округов Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский, а также Территориальному управлению «Звенигород», Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он пояснил, что регистрация таких временных развлекательных средств, как зимние горки, необходима. Они должны быть обустроены по установленным правилам и иметь разрешительную документацию.
 
Как напомнили в министерстве, на прошлой неделе горки проверили в городских округах Подольск, Серебряные Пруды, Чехов и Серпухов. Там не выявили нарушений в документации и эксплуатации.
 
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#московская область
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На Украине оценили ситуацию в стране с электроснабжением
«Укрэнерго» назвало ситуацию с электроснабжением в стране сложной
04 декабря 2023, 16:03

Фото: iStock/JARAMA

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что ситуация в энергосистеме страны остается сложной из-за наступивших холодов. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале компании.
Также в организации не исключили дефицит электроэнергии, однако отметили, что в ближайшее время этого не произойдет.

Прежде сообщалось, что одна из теплоцентралей страны была выведена из строя в результате ударов, однако позже ее работу удалось восстановить. Кроме того, из-за возникших неполадок вследствие технических причин, пять электростанций прекратили свою работу в разных частях страны.

В «Укрэнерго» предупредили, что в стране ожидается похолодание, что может привести к дефициту электроэнергии, из-за увеличенного потребления ресурса.

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#украина
#дефицит
#похолодание
#киев
#электричество
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Детский омбудсмен Подмосковья раскрыла, кому грозит наказание за ложные доносы на семью
Детский омбудсмен МО Мишинова выступила против наказания за доносы на семью
04 декабря 2023, 15:49

Фото: IStock/eranicle

Госдума и правительство России обсуждают инициативу введения наказания за ложные доносы на семью. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой.
Однако уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что процент доносчиков небольшой. В эфире «Радио 1» она отметила, что часто в службу опеки обращаются родственники, которые остались недовольны решением суда относительно ухода за ребёнком.
«Я не знаю, откуда они берут эту статистку. Для меня это редкий случай. Это как правило заинтересованные лица, родственники. Например, бабушка или папа недовольны решением суда, поэтому постоянно названивают в опеку и придумывают истории про мать-наркоманку, про то, что детей в семье не кормят, не поют», — сказал Мишонова.
Омбудсмен выступила против законопроекта. По её мнению, принятие документа приведёт к тому, что россияне перестанут обращаться в органы с жалобами на проблемные семьи.
«Да не надо принимать, надо работать с тем, что сейчас есть. У нас хорошее законодательство, оно очень многое нам позволяет в деле защиты семьи. А если что-то и случается, так это человеческий фактор и его нельзя совсем исключить. Я боюсь, что очередная карательная история отсечёт от нас круг тех смельчаков, которые нам звонят, не стесняются, не боятся и понимают, что лучше перебдеть, чем потом охать и ахать», — добавила Ксения Мишонова.
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#ксения мишонова
#семьи
#омбудсмен
#опека
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Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Каспарова* оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
04 декабря 2023, 15:48

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Каспарову* было предъявлено обвинение по части 2 статьи 19.34. Сообщается, что протокол составил Роскомнадзор.

Напомним, в ноябре этого года  Каспаров* уже был оштрафован на 40 тысяч рублей по этой же статье. 

Ранее сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
#штраф
#обвинение
#нарушение
#роскомнадзор
#коап
#рф
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К социальной газификации подключили дома 50 тысяч жителей Московской области
04 декабря 2023, 15:31

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

В Подмосковье к соцгазификации подключены дома 50 тыс. жителей с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
За 2023 год в рамках президентской программы «Социальная газификация» в Московской области к централизованному газоснабжению подключили дома 50 тысяч жителей.

«На территории региона все программы газификации действуют по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно. Подмосковье стало первым регионом РФ, где по поручению губернатора Андрея Воробьёва начали действовать льготы на социальную газификацию», - отметил  министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Стоит отметить, что до конца года планируется к социальной газификации подключить свыше 7 тысяч жителей. Подать заявку на подключение можно в режиме онлайн или в одном из офисов обслуживания клиентов.

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#подмосковье
#газ
#льготы
#газпром
#александр самарин
#дома
#социальная
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Экс-министр Абызов уплатил в бюджет РФ более 20 млрд рублей
04 декабря 2023, 15:29

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, а также незаконной предпринимательской деятельности.
ТАСС пишет, что Михаил Абызов выплатил в российский бюджет более 20 млрд рублей. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кузнецов в Преображенском суде Москвы. 

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», - заявил адвокат. 
Михаил Абызов в 2012-2018 годы занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали 26 марта 2019 года.
Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признали миноритариев компаний «Сибэко» и РЭС, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». 

Ранее сообщалось, что Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней. Ещё на прошлой неделе сумма задолженности блогера Елены Блиновской составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе стоит ноль. Об этом пишет SHOT.

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#суд
#штраф
#бюджет
#новости
#уголовное дело
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Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей
04 декабря 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новым председателем Союза театральных деятелей стал народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, передает РИА Новости.
В понедельник, 4 декабря проходит внеочередной съезд организации, в рамках которого выбирали новых руководителей. Кроме Машкова в список для тайного голосования вошли народный артист России Александр Лазарев и Андрей Борисов, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, а также гендир Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Однако все они взяли самоотводы, таким образом, Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей.

Ранее также сообщалось, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами.

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#артист
#театр
#актёр
#голосование
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Опрос: Снегопад никак не повлиял на дела большинства россиян
04 декабря 2023, 15:17

Фото: istockphoto.com/COM & O

Аналитики «Авито Работы» провели опрос и выяснили, что снегопад не оказал никакого значимого влияния на рабочие дела 59% россиян.
При этом, 16% респондентов пожаловались на ухудшение физического состояния из-за обильного снегопада, 13% застряли в пробках, 10% опоздали на работу.

«6% опрошенных пришлось отказаться от наземного транспорта, 3% — перенести встречи в онлайн-формат, 2% — перенести командировку», — приводит RT текст исследования.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи, в результате чего 11 человек были найдены мёртвыми, ещё 12 числятся пропавшими без вести. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», вулкан изверг толстые столбы пепла высотой до 3 тыс. м, облака которого распространились на несколько километров, а близлежащие населённые пункты были покрыты тоннами вулканических обломков.

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