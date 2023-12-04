Прокурор запросил для экс-губернатора 12 лет за злоупотребление полномочиями

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Сторона обвинения запросила 12 лет колонии бывшему губернатору Кировской области Никите Белых за злоупотребление полномочиями во время прений суда.
Напомним, Белых занимал должность губернатора регион с 2009 года. В 2016 году он был задержан правоохранителями при получении взятки. В настоящее время осужденный отбывает срок за получение взятки. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы.
В рамках рассмотрения уголовного дела по злоупотреблению полномочий, прокурор затребовал у суда 12 лет лишения свободы осужденному Белых.
Следствие выяснило, что для создания видимости эффективной работы, экс-губернатор распорядился о выделении крупной суммы денег на строительство жилищного фонда для региона. Однако работы так и не начались.
Читайте также:
Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу
По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
Блогера Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»
В рамках рассмотрения уголовного дела по злоупотреблению полномочий, прокурор затребовал у суда 12 лет лишения свободы осужденному Белых.
Читайте также:
Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу
По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
Блогера Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»
Анастасия Крестьянова