Пропавший на 34 года опасный астероид летит к Земле

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Астероид сблизится с Землей 3 октября 2023
Диаметр астероида 2008 QY, стремительно движущегося к Земле, составляет 1,2 км. Об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов NASA. По информации агентства, минимального расстояния с Землей космический объект достигнет 3 октября в 23:39 по мск. Скорость астероида составляет 20,96 км/сек.
Опасный астероид приближается к земле
Опасность астероида состоит в том, что он пересечет орбиту Земли на расстоянии, менее чем 7,5 млн км. Подобные космические объекты называются учеными Земля-кроссерами. Утверждать, что астероид обязательно столкнется с поверхностью Земли исследователи не берутся.
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Что будет, если упадет астероид
Издание «Царьград» оценило масштаб последствий от возможного падения астероида на Землю. Авторы статьи сравнили столкновение небесного тела с планетой со взрывом 50 тысяч «хиросимовских бомб», взорванных единовременно. Образовавшийся в результате взрыва кратер, может уходить на глубину до 20 км. Взрывная волна поразит объекты на расстоянии до 1000 км.
Примечательно, что астероид ранее уже был зафиксирован. Впервые ученые заметили его в 1989 году, затем космический объект исчез на 34 года и появился вновь.
Самые опасные астероиды, которые приближались к Земле
Опасный астероид «Апофис» сближался с Землей в 2013 году. Он пролетел мимо планеты на расстоянии 14 млн км. По мнению ученых, столкновение с небесным телом может произойти, но не раньше, чем в 2036 году. Его диаметр около 300 метров, вес составляет 27 млн тонн.
Вторым опаснейшим астероидом, который пролетел в 550 тыс км. от Земли стал 2007 TU24. По прогнозам специалистов, столкновения тела с Землей не произойдет до 2179 года, однако астероид пересекается с орбитой планеты каждые три года, что создает определенную угрозу.
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В 2011 году объект 2005 YU55 сблизился с Землей на расстоянии менее чем на 350 тыс км. Поведение астероида непредсказуемо, что создает почву для опасения.
Самым опасным космическом объектом, который приблизился к Земле в 21 веке, стал астероид Эрос. Он пролетел от планеты на расстоянии меньше 27 млн км. Последствия столкновения такого объекта с Землей стали бы чудовищными. Исследователи уверены, что вероятность падения Эроса на Землю в ближайшее время мала, но если это все же произойдет, практически все живое на планете будет уничтожено, а последствия для планеты будут хуже, чем при упавшем около 65 млн лет назад астероиде Чиксулуб.
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