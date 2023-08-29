Пропавшую фигуристку Горбачёву обнаружили по камерам видеонаблюдения в кафе

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Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачёва жива, её обнаружили по камерам видеонаблюдения в одном из городских кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию пропала в Москве. Последний раз её видели на камерах видеонаблюдения в прибрежном парке недалеко от «Чкалов Арены», где она тренировалась. Позднее на набережной были найдены вещи, которые предположительно принадлежали девушке. Были версия о том, что она утонула в Москве-реке или была убита. Уточнялось, что накануне происшествия Горбачёва поругалась со своим тренером.
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Анастасия Чинкова