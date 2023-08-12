Радио1
Главная / Новости / Общество/ Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»

Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»

12 августа 2023, 20:10

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Траектория полёта автоматической станции «Луна-25» к спутнику Земли была первый раз скорректирована в субботу, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1б», который вывел на орбиту Земли автоматическую станцию «Луна-25», стартовал с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 мск. Аппарат достигнет орбиты Луны 16 августа, а приземлится на её поверхности 21 августа.

Сегодня была проведена первая корректировка траектории пути аппарата «Луна-25», целью которого является первая в истории высадка на Южном полюсе Луны, взятие пробы грунта, с дальнейшим изучением грунтовых пород спутника, в том числе, на наличие воды.

Читайте также:

Луна-25 — автоматическая межпланетная станция: что она будет делать на Луне

Космонавт Артемьев раскрыл, как начать создание лунной базы

Стало известно, сколько времени нужно для подготовки человека к полёту на Луну
#луна
#аппарат
#роскосмос
#исследование
Читайте нас в
Жительница Германии сочеталась браком со своим псом
12 августа 2023, 19:51

Фото: istockphoto/LSOphoto

На юге Германии в Ольденбурге молодая жительница Германии по имени Кристин вышла замуж за свою собаку. Церемонию бракосочетания организовал приют, где раньше жил пес, а провела городская мэрия.
«Жених», обычный дворовый пес по кличке Банту, 10 лет прожил в приюте для бездомных животных, откуда никто не хотел его забирать. А потом собаку взяла к себе Кристина и настолько полюбила своего питомца, что решила сочетаться с ним законным браком, сообщает Bild. К алтарю невесту вел ее отец, на пса надели смокинг. Вместо обручального кольца молодая жена будет носить на цепочке специально изготовленный медальон с выгравированной буквой «Б».

«Цивилизованный» Запад продолжает быстрыми темпами сходить сума. Даже немного удивительно, что в погоне за «толерантностью» молодая немка не выбрала для бракосочетания собаку одного с ней пола.

Читайте также:

Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться

В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги

Собака, управляя гольфкаром, сбила четырехлетнюю девочку

#отец
#запад
#собака
#брак
#германия
Читайте нас в
Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться
12 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Rafal Kowalski

В Италии 64-летний банкир дождался свадьбы и отказал невесте в присутствии двухсот гостей. Таким образом он отомстил своей возлюбленной за недавнюю измену, о которой узнал.
Он с издевкой добавил потрясенной женщине, что теперь она может ехать в свадебное путешествие с тем, с кем изменяла ему. Свидетелями этой неординарной мести стали около двух сотен именитых гостей, приехавших на свадьбу в Турине, так как и невеста, и жених являются весьма известными в Италии людьми, сообщает Bild. Приведя своим поступком невесту и гостей в состояние шока, несостоявшийся жених удалился.

Униженная и расстроенная женщина покинула сорвавшееся мероприятие в слезах. Она готовит судебный иск против банкира, который опозорил ее. Она также жалуется, что над ней теперь смеется вся Италия, а люди на улице показывают на нее пальцем.

Читайте также:

В Индонезии мужчина женился на подруге дочери, которая младше его на 33 года

В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги

Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии

#путешествие
#женщина
#италия
#мужчина
#люди
#свадьба
Читайте нас в
Около 1300 машин стоит в пробке на Крымском мосту
12 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Kichigin

На Крымском мосту, дважды закрывавшемся сегодня из-за атак украинских ракет, образовалась многокилометровая пробка из 1272 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на мосту.
В сообщении уточняется, что примерное время ожидания проезда с обеих сторон составляет два часа.

Ранее сообщалось о том, что российскими силами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты, пытавшиеся атаковать Крымский мост. Объект дважды закрывался, но автомобильного затора до происшествий не наблюдалось.

Читайте также:

Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту

Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост

Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом
#крымский мост
#пво
#пробки
Читайте нас в
Руководство Химок подвело итоги выездной администрации в Подрезкове
12 августа 2023, 16:01

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В микрорайоне Подрезково в Химках завершила работу выездная администрация. Об этом «Радио 1» сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе работы выездной администрации, которая стартовала 7 августа, жители смогли подать более ста обращений, направленных на благоустройство придомовых территорий, а также парковых зон, и на замену теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, что обновлены уже 10 участков изношенного трубопровода в Подрезкове. Все работы по замене завершатся к концу августа. Обновлённые территории будут облагорожены.

В нескольких дворах микрорайона проведены капитальные работы по замене дорожного покрытия, детских площадок и освещения. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения по губернаторской программе «Безопасный регион».

Следующая выездная администрация начнётся в микрорайоне Левобережный 14 августа. Приём будет осуществляться до 19 августа с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Совхозная, д. 16, с. 6.

Читайте также:

До конца года в Химках достроят 80 проблемных объектов

Химкинские депутаты передали гуманитарный груз для детей Донбасса

Реконструкцию СК «Юность» в Химках завершат с опережением сроков
#химки
#подмосковье
#администрация
#обращения
#жители
Читайте нас в
Крымский мост снова перекрыли и скрыли дымовой завесой
12 августа 2023, 15:20

Фото: iStock/gutaper

Крымский мост снова перекрыли после сообщения о возобновлении движения. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации о ситуации на мосту.
Ранее сообщалось, что Крымский мост был перекрыт из-за попытки атаки украинской ракетой С-200, которую подавили российские системы ПВО. Затем движение через Керченский пролив было восстановлено. Однако сейчас вновь появилась информация о закрытии моста. На полуострове работают силы ПВО, над мостом установлена дымовая завеса. Людей, находящихся на мосту, а также проходящих досмотр, призвали сохранять спокойствие. 

Читайте также:

Крымский мост снова открыли для движения транспорта

Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост

Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом
#крымский мост
#пво
#керчь
#закрытие
Читайте нас в
Артист цирка Николаев опроверг информацию о госпитализации
12 августа 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Б. Елин

Артист цирка Андрей Николаев опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации клоуна «Андрюши», у которого диагностировали острую стадию механической желтухи и коронавирус.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», – сообщил Николаев.

В пресс-службе Российской государственной цирковой компании заявили, что артист действительно находится в плохом состоянии, но отказывается от госпитализации. Сотрудники «Росгосцирка» проводят беседы с Николаевым и настаивают на том, чтобы он поехал в больницу.

Читайте также:

В Москве госпитализировали артиста цирка Андрея Николаева

В Москве госпитализирован народный артист России Назаров после падения в метро

Скончалась народная артистка СССР Вера Василева
#госпитализация
#артист
#цирк
#москва
Читайте нас в
СПЖ: Украинские полицейские не разрешают передавать запертым в Киево-Печерской лавре еду и воду
12 августа 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Ivan Nakonechnyy

Украинские полицейские не позволяют передавать прихожанам, запертым в Киево-Печерской лавре, продукты и воду. На территорию лавры никого не впускают и не выпускают тех, кто раньше попал туда.
Об этом рассказывает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем телеграм-канале. На кадрах видео, опубликованном там же, видно, как полицейские перекидывают обратно хлеб и воду, которые неравнодушные люди просят передать прихожанам, которые заперты в нескольких корпусах монастырского комплекса.

Авторы публикации с горькой иронией говорят о том, что украинские полицейские видимо считают большим преступлением передачу хлеба голодным людям. И его предотвращением занимаются доблестные правоохранители. Полиция также не допускает на территорию лавры паломников, проживающих в гостиницах обители. Люди жалуются, что они теперь не могут забрать личные вещи, которые там оставили.

Читайте также:

В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

Суд запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог $900 тысяч

#полиция
#вещи
#хлеб
#видео
#полицейские
Читайте нас в
Крымский мост снова открыли для движения транспорта
12 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение временно было приостановлено из-за попытки атаки украинской ракетой C-200, которую сбили российские системы ПВО.

Уточняется, что мост не получил повреждений.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива российскими силами ПВО была сбита украинская ракета.

Очевидцы сообщали о дымовой завесе. Ей установили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеский аппарат. В ходе предотвращения атаки никто из местных жителей и туристов не пострадал.

Читайте также:

Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост

ПВО сбили над Керченским проливом две украинские ракеты

Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом
#крымский мост
#пво
#ракета
#всу
Читайте нас в
Екатеринбургский студент планировал вступить в РДК* на Украине
12 августа 2023, 12:41

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Студент Уральского государственного юридического университета планировал сбежать на Украину и там вступить в Русский добровольческий корпус* — группировку неонацистов русского происхождения, входящую в состав ВСУ.
Чтобы доказать свою преданность, молодой человек предлагал совершить несколько терактов на территории России. Друзьям он даже успел похвастаться, что поджигал военкоматы, но эта информация пока не подтверждена, передает телеграм-канал SHOT. Переговоры о переходе на сторону противника парень вел с одним из участников нападения на Брянскую область.

Он получил подробную инструкцию и маршрут до перевалочного пункта в Грузии, куда ему предстояло прибыть перед отправкой на Украину. Скопив денег, студент добрался из Екатеринбурга до Владикавказа, но там был задержан за мелкое хулиганство. На допросе молодой человек рассказал о своих планах предательства. В его телефоне полицейские обнаружили множество фотографий с нацистской символикой и атрибутами полка «Азов»*. Теперь студенту грозит до 20 лет тюрьмы по статье о государственной измене.

Читайте также:

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных о военной технике ВС РФ

В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

В Петербурге арестовали гражданина Узбекистана, который пытался поджечь военкомат

#студент
#маршрут
#хулиганство
#человек
#полицейские
#информация
#переговоры
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников