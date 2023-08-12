Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Траектория полёта автоматической станции «Луна-25» к спутнику Земли была первый раз скорректирована в субботу, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Сегодня была проведена первая корректировка траектории пути аппарата «Луна-25», целью которого является первая в истории высадка на Южном полюсе Луны, взятие пробы грунта, с дальнейшим изучением грунтовых пород спутника, в том числе, на наличие воды.
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Анастасия Чинкова