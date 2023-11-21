«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками

В Астрахани минимум 25 человек отравились синтетическим наркотическим веществом. Массовое отравление связывают с тем, что под видом одного наркотика, покупателям был продан более сильный, что привело к передозировке. Троих человек спасти не удалось. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к массовому отравлению, как расследуется дело, и как наркокурьеры из Ближнего зарубежья «просто хотели заработать».