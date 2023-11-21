«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками

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В Астрахани минимум 25 человек отравились синтетическим наркотическим веществом. Массовое отравление связывают с тем, что под видом одного наркотика, покупателям был продан более сильный, что привело к передозировке. Троих человек спасти не удалось. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к массовому отравлению, как расследуется дело, и как наркокурьеры из Ближнего зарубежья «просто хотели заработать».
Массовое отравление в Астрахани
С 17 по 21 ноября в городскую больницу Астрахани поступили 25 человек с диагнозом отравление неизвестным веществом. Несколько пострадавших быстро пошли на поправку и были выписаны. Состояние 15 пациентов оценивается как среднее, за жизнь двоих борются врачи.
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Чем отравились погибшие жители Астрахани
Медики установили, что в крови погибших и тех, кто продолжает находиться в медицинском учреждении с диагнозом отравление, обнаружено наркотическое вещество. Лабораторные исследования позволили установить вид наркотика, который привел к отеку мозга. Удалось выяснить, что все отравившиеся употребили метадон.
Телеграм-канал «Baza» сообщает, что причиной массового отравления могло стать то, что пострадавшие предполагали, что приобретают один вид наркотического вещества, а им был продан другой, более сильный по своему составу. В результате употребления синтетического наркотического вещества, произошла передозировка, которая для троих человек стала смертельной.
Расследование дела об отравлении в Астрахани
Уголовное дело по факту отравления наркотическим веществом находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Глава комитета распорядился о предоставлении ему доклада о ходе расследования. Кроме того, Бастрыкин потребовал проверить, на законных ли основаниях на территории региона пребывают иностранные граждане.
Отравление в Астрахани: кого задержали
По подозрению в сбыте наркотических веществ задержаны трое иностранных граждан. Уроженцев Кыргыстана, Узбекистана и Таджикистана удалось задержать в Ставропольском крае, куда фигуранты отправились сразу после того, как начала появляться информация о массовом поступлении в астраханскую больницу пострадавших от отравления.
В ходе задержания при мигрантах были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, через которые мужчины держали связь с кураторами. Сообщение с текстом: «Наркотики, привез коробку, положил», было найдено в телефоне у одного из подозреваемых.
Задержанный рассказал правоохранителям, что приехал на заработки из Центральной Азии, однако добывать деньги законным путем оказалось сложно, поэтому мужчина решил заниматься сбытом запрещенных веществ.
«Просто хотел заработать», – заявил на допросе задержанный.
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Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации телеграм-канала Baza, иностранные граждане брали товар в Ставрополье, затем распространяли его в Астрахани. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что соучастники преступной группировки устанавливаются, проводятся необходимые экспертизы.
Причины массового отравления в Астрахани
Кандидат медицинских наук, нарколог, психотерапевт Марат Сараев рассказал, что причиной летального исхода и массового отравления могло стать то, что люди приняли наркотическое вещество за другое, более слабое. Эксперт пояснил, что сбыт наркотиков зачастую происходит через специальные ресурсы, контроль за которыми не ведется.
В результате, заказчик может получить под видом желаемого вещества иное. По словам Сараева, подобные случаи уже происходили в Москве и Краснодаре. О том, как нарколог предложил бороться с проблемой распространения наркотических веществ, читайте в материале «Радио 1».
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