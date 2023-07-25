Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские

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Протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на официальное заявление полиции.
«Протест в Тель-Авиве завершился... В процессе демонстрации 18 людей были арестованы за нападения на полицейских или нарушение общественного порядка... В ходе стычек 10 полицейских были ранены», — указано в заявлении.Ссылаясь на полицейское заявление, издание также сообщает о произошедшем во время протестов случае стрельбы в поселении Хацерим, расположенном в Южном округе Израиля. Выстрел в воздух из пистолета был сделан руководителем муниципальной службы безопасности.
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