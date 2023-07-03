Протезист Гришин предрёк скорое возвращение Романа Костомарова на лёд

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Врач-травматолог, ортопед-протезист Тимур Гришин заявил, что в связи с тем, что российский фигурист Роман Костомаров уже справляется с определёнными физическими нагрузками, то уже скоро можно ожидать его возвращение на лёд.
«Если он уже бегает по дорожке и катается на велосипеде, соответственно, нагрузочные пробы он все прошел, значит, соответственно, кульки готовы к нагрузкам. И присоединить коньки никаких проблем к протезам нет», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Гришин.
Кроме того, специалист напомнил о паралимпийцах, которые с протезами рук и ног дают отличные результаты на олимпийских соревнованиях.
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