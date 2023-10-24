Против Блиновской начали ещё одну налоговую проверку

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В отношении блогера Елены Блиновской начата ещё одна налоговая проверка. Об этом сообщает её адвокат Наталия Сальникова из зала Замосковорецкого суда Москвы.
Она уточнила, что новая проверка связана с деятельностью Блиновской в 2022 году. Таким образом, сумма неоплаченных налогов может возрасти.
Также, по результатам проверки, будет рассмотрен вопрос продления домашнего ареста подсудимой.
Напомним, что в деле блогера фигурируют невыплаченные налоги за 2019-2021 годы. Общая сумма долга превышает 918 миллионов рублей.
В настоящее время по делу допрошены более 100 человек из нескольких регионов России. Планируется провести встречи ещё как минимум с двадцатью.
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Также, по результатам проверки, будет рассмотрен вопрос продления домашнего ареста подсудимой.
В настоящее время по делу допрошены более 100 человек из нескольких регионов России. Планируется провести встречи ещё как минимум с двадцатью.
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Анастасия Чинкова