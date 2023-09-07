Прототип военного электрокара разрабатывают на Дмитровском автозаводе для нужд СВО

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
На сегодняшний день специалисты компании разрабатывают прототип военного электрокара: многоцелевой электрический комплекс «Нидус»: такое название получил новый аппарат.
«У нас в стране этому электрокару аналогов нет. Мы заканчиваем делать его первый прототип, а потом будем выходить на министерство обороны, предлагать его нашим военным», — рассказал инженер-технолог завода «Конкордия» Вячеслав Антипов.Порядка 95% деталей электрокара российского производства.
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