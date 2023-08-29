Проукраинский диверсант задержан в Омской области

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Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего мужчину за работу на украинскую спецслужбу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе допроса, диверсант признался в поджогах, которые были осуществлены с целью создания препятствий для переброски военной техники. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему выдвинуты обвинения в госизмене, диверсиях и участии в террористической организации под руководством заинтересованных лиц Украины.
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