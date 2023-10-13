Проверка приёмного эвакуационного пункта прошла в Серебряных Прудах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах прошла плановая проверка готовности приёмного эвакуационного пункта прошла в случаях ЧП. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В этом году для работников администрации и экстренных служб воссоздали потопление соседнего городского округа. В рамках кейса сотрудники отработали организацию приемного эвакуационного пункта на спорткомплексе «Молодежный».
Представители эвакуационной комиссии совместно с ГУ МЧС Серебряные Пруды оценили подготовку рабочих групп к приему граждан и быстрому реагированию в случаях ЧП.
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Представители эвакуационной комиссии совместно с ГУ МЧС Серебряные Пруды оценили подготовку рабочих групп к приему граждан и быстрому реагированию в случаях ЧП.
«Есть замечания, несомненно, но хочется отметить хорошую подготовку участников, которые своими словами могут рассказать, что и зачем они делают. Это очень важно», - подчеркнул подполковник Александр Родионов.
Стоит отметить, что он также провел опрос с представителями всех представленных пунктов.
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Мира Полтева