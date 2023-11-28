Проверяющие сделали на территории МОНИКИ неожиданное историческое открытие

Фото: Мособлконтроль
Во время проверки МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского специалисты сделали неожиданное открытие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Московской области.
«В ходе контрольных обмеров ремонтных корпусов проверяющие неожиданно для себя открыли в центре урбанистической Москвы памятник деревянного зодчества – домик священнослужителя православного храма. Храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» при Старо-Екатерининской больнице, которой раньше был МОНИКИ, построили в 1896-1899 годах в стиле русских храмов ХVII века. Его архитектором является Десятов», – говорится в сообщении.Неподалеку от дощатого, выкрашенного голубой краской домика священнослужителя возводится новое здание комплекса «Олимпийский» из металла и бетона.
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