Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и ход течения СВО

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Андрей Малахов на канале «Россия 1» сделал большой выпуск программы «МАЛАХОВ» про старообрядцев казаков-некрасовцев. В этом году они отмечают 60-летие возвращения на родину.
Ведущий рассказал, что после выхода выпусков про старообрядцев, в храме Христа Спасителя к нему подошел мужчина с вопросом: «Почему вы не делаете сюжет про казаков-некрасовцев? Они как раз отмечают 60-летие возвращения на родину».
Позже Андрей Малахов узнал, что глава старообрядцев казаков-некрасовцев более полувека назад договорился с Никитой Хрущевым, что они вернутся из Турции обратно в СССР. За ними отправили корабль «Грузия» на который взошли 999 человек, а вышла тысяча. Женщина по имени Анна Бабаева родила сына Семена прямо на судне, и этот ребенок стал настоящей легендой.
Вернувшиеся старообрядцы поселились в Ставропольском крае, где и на сегодняшний день у них находится община. В том числе там проживает провидица Анастасия (Прасковья) Ялуплина, которую местные привыкли называть «бабушка Паша». Люди приезжают к ней за предсказаниями и помощью, она помогает от бесплодия и отмаливает от бед. В студии у провидицы спросили о будущем России, в частности, об исходе СВО.
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Позже Андрей Малахов узнал, что глава старообрядцев казаков-некрасовцев более полувека назад договорился с Никитой Хрущевым, что они вернутся из Турции обратно в СССР. За ними отправили корабль «Грузия» на который взошли 999 человек, а вышла тысяча. Женщина по имени Анна Бабаева родила сына Семена прямо на судне, и этот ребенок стал настоящей легендой.
«Все добро, все хорошо. На Господа надеемся, Господь все нам даст, все мы получим. И здоровье, чтобы было у всех», — ответила бабушка Паша.
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Диана Аванесян