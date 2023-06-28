Психиатр Кульгавчук оценил новый метод в лечении шизофрении

«Это хорошее начинание и большой шаг вперёд. Много лет назад я обращал внимание, в каком состоянии доставляли пациентов с развёрнутой клинической картиной, с угрозой для окружающих и для самих себя. Я еще тогда задумывался о том, что нужно концентрироваться на профилактике, мониторинге, психогигиене», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кульгавчук.





Врач-психиатр Евгений Кульгавчук заявил, что разрабатываемый российскими учёными метод анализа данных, который должен будет предотвратить обострение больных шизофренией, является очень хорошим шагом в психиатрии и медицине в целом.Кроме того, на основе нового метода планируется разработать новое приложение, которое позволит предупреждать о надвигающемся обострении. Кульгавчук, при этом, выразил надежду на то, что ИИ и новые технологии всё равно не заменят лечащего врача-психиатра, и его роль в лечении больных по-прежнему останется ведущей.Ранее психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт общественной палаты РФрассказал, что за последние три года количество наркозависимых в России выросло. Об этом рассказал. По его словам, на это повлияли стрессовые ситуации в мире.