Психиатр Нурисламов назвал первые признаки маньяка

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«Какие-то косые взгляды, недоговорённости, обмолвки, проверки вас на реакцию, на то, как вы будете достигать свободы, рассказ о чем-то подобном», — рассказал специалист.
«Мы себя обезопасить можем только, если мы встречаемся на людях. Если это маньяк, он будет стараться избегать людным мест. Но если маньяк с двойственной сущностью, то выявить его будет очень сложно», — сказал Нурисламов.Читайте также:
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