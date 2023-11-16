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Психиатр Вилков: Фильмы о перестройке могут спасти от депрессии

16 ноября 2023, 16:18
Фото: istockphoto.com/Martin Zubiria Kage

Фото: istockphoto.com/Martin Zubiria Kage

Психиатр, клинический психолог Алексей Вилков заявил, что фильмы и сериалы о неблагополучном времени, в частности, о перестройке в нашей стране, могут спасти от депрессивных состояний.
При просмотре таких фильмов, как пояснил специалист, человек начинает больше понимать и ценить свой комфорт и то, что имеет.

«Порой у некоторых людей отношение к в общем-то благополучной реальности изменяется из-за искажения смысла жизни — он размыт либо отсутствует. Возможность сравнить две реальности поможет ценить то, что есть», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Волков.


Кроме того, у более взрослого поколения, пережившего сложные времена, кроме чувства спокойствия о том, что смутное время прошло, может наступить и ностальгия по былым временам.

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В Можайском городском округе достроили последний проблемный дом
16 ноября 2023, 17:01

Фото: Главгосстройнадзор МО

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации последнему долгострою в Можайском городском округе. Таким образом, в муниципалитете не осталось ни одного проблемного объекта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
15-этажный жилой дом был внесён в единый реестр проблемных объектов в 2019 году. Его строительство стартовало в июле 2013-го, но позже работы на объекте остановились. Обязательства по завершению строительства взял на себя Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.
 
Строительство объекта завершено. В корпусе – 140 квартир, 128 из которых принадлежат обманутым дольщикам. После необходимых процедур новосёлы получат ключи от жилья.

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В РЖД задумались о трудоустройстве осуждённых и мигрантов
Шаханов: в РЖД задумались о трудоустройстве осуждённых из-за дефицита кадров
16 ноября 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Российская компания РЖД рассматривает возможность трудоустройства осуждённых и мигрантов из-за дефицита специалистов. Об этом сообщил заместитель гендиректора организации Дмитрий Шаханов в ходе форума «Транспорт России».
Он отметил, что РЖД начали работу с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В рамках совместного сотрудничества будет рассмотрена идея трудоустройства осуждённых к принудительным работам для выполнения обязанностей в труднодоступных районах Забайкальского края.

Шаханов сообщил, что компания осознаёт все риски введения таких мер, однако это станет дополнительным источником для решения проблемы с дефицитом рабочей силы в РЖД.

Также он добавил, что рассматривается возможность приёма на работу мигрантов. При этом, здесь также имеется ряд проблем, в частности, пересчёт заработной платы на рубли. 

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#ржд
#трудоустройство
#работники
#мигранты
#фсин
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Балерина Лиепа ответила на угрозу лишить её гражданства Литвы
Лиепа заявила, что не намерена меняться из-за угрозы лишиться гражданства Литвы
16 ноября 2023, 16:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская балерина Илзе Лиепа заявила, что не намерена менять свою позицию, которая стала причиной возможного лишения её гражданства Литвы. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Ранее сообщалось, что МВД Литвы потребовало Департамент миграции лишить литовского гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку спецоперации России на Украине. В частности речь идёт о высказываниях Лиепы в одном из интервью, где она осудила действия ​прибалтийских стран, но поддержала политику ​Кремля.

Она отметила, что любит ​Россию и поддерживает президента своей родной страны. 

По словам Лиепы, она не может изменить свою позицию и извиниться перед литовским правительством, которое нашло в её ​высказываниях причину для лишения её гражданства государства. 

Также балерина отметила, что в нынешнее время не может молчать, поэтому открыто высказывает свою позицию, касаемо происходящих событий. 

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#страны
#политика
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В Самаре суд арестовал врио министра строительства региона Асеева до 20 декабря
16 ноября 2023, 15:57

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Самаре решением суд арестован врио министра строительства региона Михаил Асеев до 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после проведения обысков.

15 ноября планировалось рассмотрение вопроса о применении к ним меры пресечения, и следствие планирует обратиться с ходатайством об их аресте.Ранее сообщалось о проведении обысков у Кудряшова и в здании регионального министерства. Также отмечалось, что бывшего председателя правительства Самарской области, подавшего в отставку 14 ноября, подозревают в превышении должностных полномочий.

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#следствие
#меры
#суд
#арест
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Финны закроют 4 КПП на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября
16 ноября 2023, 15:44

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Финские власти приняли решение о закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в ночь с 17 на 18 ноября, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, его цитирует Helsingin Sanomat.
Такое решение было принято в рамках борьбы с миграцией. Отмечается, что полностью закрытыми окажутся КПП КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. При этом, заявления о предоставлении убежища будут принимать только на пограничных переходах Салла и Вартиус.

В настоящий момент закрытие контрольно-пропускных пунктов утвердили до 18 февраля 2024 года, однако, если ситуацию с миграцией не стабилизируется - финское правительство будет вынуждено принять дополнительные меры. 

Напомним, ранее стало известно, что россияне массово жалуются на то, что финские пограничники не разрешают въехать в страну на велосипеде. Уже несколько человек развернули на пунктах пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.

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#закрытие
#правительство
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#финляндия
#мигранты
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Хотел бы отведать «человечину»: за что владелец сети «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск
МВД объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Орлова
16 ноября 2023, 15:39

Фото: istockphoto/Chalabala

Основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в розыск. В базе разыскиваемых лиц МВД не указано, по какой статье разыскивается ресторатор, однако удалось выяснить, что он прежде угодил в скандал с фитнес-клубом, что привело к возбуждению уголовного дела. Редакция «Радио 1» расскажет, почему бизнесмен покинул Россию и в чем его подозревают.

Основателя сети «Тануки» объявили в федеральный розыск


Телеграм-канал Shot сообщает, что поводом к возбуждению уголовного дело в отношении основателя сетей «Ёрш» и «Тануки» Александра Орлова, стал его скандал с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити».

Ресторатор входил в число руководителей организации. По информации портала, он совместно с бизнес-партнерами начал строить в клубе бассейн без согласования с арендодателем. Кроме того, предприниматели не оплачивали аренду. Арендодатель обвинил Орлова в причинении имущественного вреда, сумма которого оценена в 110 млн рублей. Спортивный зал в настоящее время объявлен банкротом.
 
Кроме того, в 2011 году Орлов уже привлекал к своему бизнесу внимание правоохранительных органов. Ресторанный холдинг, в который входят сети «Тануки» и «Ёрш», был заподозрен в неуплате налогов. В рамках проведенной проверки, сотрудники следствия обнаружили теневую документацию, которую пытались уничтожить сотрудники заведений, но не успели.

В TanukiFamily раскрыли, как розыск основателя Орлова повлияет на работу ресторанов
В TanukiFamily раскрыли, как розыск основателя Орлова повлияет на работу ресторанов

Уголовное дело было возбуждено по статье о неуплате налогов, однако главным подозреваемым по делу был генеральный директор сети. Орлов настаивал на том, что не знал о махинациях внутри фирмы.


Где Орлов находится сейчас


Известный ресторатор покинул Россию в 2022 году. Он заявлял, что основное внимание намерен уделять зарубежным проектам, поэтому продал 33,3% долей в своих российских активах. Также он избавился от ряда московских ресторанов, продав их иностранным инвесторам.

Перед тем, как уехать из страны, Орлов подарил своим друзьям московскую квартиру, в которой был зарегистрирован. По информации телеграм-канала Mash, бизнесмен не планировал возвращаться в Россию.  

Орлов конфликтовал с экстремистами


В 2021 году на сайте сети ресторанов «Тануки» появились изображения с темнокожим мужчиной и флагом сообщества ЛГБТ. Маркетинговый ход не оценил основатель движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков, который пригрозил Орлову, что он окажется в тюрьме, а его сеть будет нести убытки. Кроме того, запрещенная организация устроила хакерскую атаку на сайт ресторана.

Представители заведения разместили информацию о том, что на изображениях, размещенных на сайте, будут продолжать появляться представители различных национальностей, рас и меньшинств.

В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»
В Петербурге задержали топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

Конфликт «Тануки» с «Мужским государством»* прокомментировали в Кремле. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что если представители движения нарушают закон, то правоохранительные органы должны реагировать на это.
Ресторатор Орлов ответил главе движения «Мужское государство»* и заявил, что Позднякова ждет тюрьма.

Владелец «Тануки» признался, что ел собак


В интервью одному из YouTube-каналов, ресторатор Орлов прежде заявлял, что пробовал мясо собак и не отказался бы от «маленького кусочка» человечины. Он оправдал свои вкусовые предпочтения тем, что собачье мясо укрепляет иммунитет, а в Корее является одним из видов деликатесов.

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Художницу Сашу Скочиленко осудили на семь лет за фейки о ВС РФ
16 ноября 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

В Василеостровском суде Санкт-Петербурга завершились слушания по делу художницы Саши Скочиленко. Она меняла ценники в магазинах на бумажки с антивоенными надписями.
Задержали девушку в магазине «Перекресток», где она вместо ценников разместила стикеры с информацией о боевых действиях на Украине и их последствиях. Действия Скочиленко расценили как публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (ст. 207.3 УК РФ). Пенсионерка, которая пожаловалась на художницу, позже заметила, что если Треповой дадут15 лет, то этой можно бы и поменьше, передает телеграм-канал Baza.

На рассмотрение дела в суде понадобилось почти 30 заседаний. Прокурор требовал для Скочиленко восемь лет лишения свободы. Защита настаивала, что информацию, распространяемую художницей, нельзя считать заведомо ложной, так как она верила в то, что писала. В итоге суд приговорил Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы. Ей также запретили публиковаться в интернете сроком на три года. 

В своём последнем слове на суде Скочиленко заявила, что действовала в целях защиты интересов РФ и её граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности.

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#суд
#пенсионерка
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#защита
#сво
#вс рф
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За месяц акции «БумБатл» в России собрали 100 тысяч тонн макулатуры
16 ноября 2023, 15:27

Фото: istockphoto / gelmold

За четвертый сезон крупнейшей в России акции по сбору макулатуры «БумБатл» участники из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумажных отходов.Об этом сообщила пресс-служба экологического движения «Экосистема».
Московская область возглавила топ регионов по сбору макулатуры в рамках экологической акции.

«Такие акции как «БумБатл» являются важной частью инициатив нацпроекта «Экология». Статистика доказывает, что с каждым годом процент граждан, которые сортируют отходы, растет.<…> «БумБатл» позволяет продвигать идеи осознанного потребления через сбор макулатуры – важной и одной из самых объемных фракций в мусорном ведре каждого россиянина. В этом году более 2 млн участников собрали почти 100 тысяч тонн макулатуры. В пересчете на условно спасенные деревья можно сказать, что каждый участник акции уберег от вырубки минимум одно дерево», – поделился первый замминистра природных ресурсов РФ Константин Цыганов.

Кроме этого, в этом сезоне были проведены специальные конкурсы для участников акции за которые победители смогли получить ценные призы.

Стоит отметить, что в 2022 году участники акции собрали 63,3 тысячи тонн макулатуры.

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#московская область
#экология
#деревья
#победители
#отходы
#экологическая акция
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В Государственной думе приняли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
16 ноября 2023, 15:10

Фото: iStock/Fascinadora

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект об увеличении минимального прожитого минимума (МРОТ) в 2024 году.
В соответствии с текстом законопроекта, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты турад будет составлять 19 242 рублей, то есть увеличится на 18,5 процентов. При этом, отмечается, что уже в 2025 году размер МРОТ и заработной платой среднего россиянина будет иметь соотношение не ниже 48 процентов. 

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек», - подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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