Психиатр Вилков: Фильмы о перестройке могут спасти от депрессии

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Психиатр, клинический психолог Алексей Вилков заявил, что фильмы и сериалы о неблагополучном времени, в частности, о перестройке в нашей стране, могут спасти от депрессивных состояний.
При просмотре таких фильмов, как пояснил специалист, человек начинает больше понимать и ценить свой комфорт и то, что имеет.
Кроме того, у более взрослого поколения, пережившего сложные времена, кроме чувства спокойствия о том, что смутное время прошло, может наступить и ностальгия по былым временам.
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«Порой у некоторых людей отношение к в общем-то благополучной реальности изменяется из-за искажения смысла жизни — он размыт либо отсутствует. Возможность сравнить две реальности поможет ценить то, что есть», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Волков.
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Мелисса Тимофеева