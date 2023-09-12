Психоаналитик назвала главные симптомы игровой зависимости у детей

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«Кто-то во время игры получает главную свою психологическую потребность – быть победителем, быть на коне. Особенно это затягивает тех детей, которые в очных коммуникациях не испытывают такого удовлетворения, где они не чувствуют своего признания, где они подвергаются травле, буллингу. Такие дети находятся в группе риска и могут стать жертвами компьютерных игр. Но есть также очень много развивающих игр, где требуются дополнительные знания, где требуется интеллект, где игра воспитывает в ребёнке бесстрашие, умение договариваться, умение проигрывать. Поэтому задача родителя – направить интерес ребёнка к цифровым технологиям в правильно русло. Родитель должен через собственный пример заинтересовать ребёнка, показать для чего именно ему нужен компьютер. Нужно показать, как компьютер можно поставить на службу себе, а не напротив», — отметила Ирина Смолярчук.
«Ребёнок не выполняет своих привычных обязанностей, например, он играет в игру в ущерб урокам, он встаёт из-за компьютера в туалет, когда уже не может сидеть. Это значит, что его физиологические потребности становятся вторичными. Он отказывается от еды, ему еду начинают уже подавать прямо за стол, где находится компьютер, он эту еду потребляет, не выходя из-за стола, он даже не чувствует, что он ест», — сказала собеседница.Смолярчук отметила, что родитель может проследить за отношением ребёнка к окружающему миру. Если он отказывается от привычных прогулок, становится агрессивным и всё реже находится в реальном мире – это повод отвести ребёнка к специалисту.
«Ребёнок отказывается от привычных прогулок, отказывается ехать в какую-то любимую свою секцию, он не обращает внимание на значимые события, которые раньше его волновали, — подчеркнула специалист. — Родители замечают что человек просто выключен из реальности, погружён в какую-то параллельную реальность, которую он видит на экране монитора. Вот это уже опаснейшие симптомы, которые свидетельствуют о том, что у человека сформировалось аддитивная психология».Если родственники заметили подобные симптомы у ребёнка, то нужно воздержаться от угроз и наказания. Ирина Смолярчук призывает сразу обращаться к врачу.
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