Психоаналитики рассказали, как подготовить ребенка к школе и уберечь от стресса

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По ее словам, педагогам придется сложнее, потому что у них больше ответственности.
«В разговоре о детях, я бы разделила их на три условные группы, например, малыши - они всегда рады школе, потому что это бантики, букеты. Главное для психики ребенка-игровая деятельность, и она предусмотрена в процессе обучения. Поэтому, дети из сада переходят в игровую сферу обучения. Группа риска — это средняя школа. Ребята еще не повзрослели психически, а уже им пришлось встретиться с требованиями: дисциплиной, нагрузкой, ответственностью. И они не понимают зачем. Вот это их вечный вопрос: зачем теоремы, астрономия. Плюс добавляются проблемы с так называемым буллингом. Старшеклассники - это более адаптированные школьники, которые прошли начальное этапы и у них работает пример в семье. Если папа и мама с радостью идут на работу, то природная мотивация на лицо. К радости уже добавляется дружба, а уже у совсем старших -первая любовь, которая их питает, для того, чтобы они хотели ходить в школу», - объяснила Смолярчук.Эксперт также назвала главный мотиватор к учебе у детей.
«Главный мотиватор к учебе и желанию учиться -атмосфера в семье, настроение родителей. Как они относятся к школе и воспринимают первое сентября. Соболезнуют они ребенку или готовятся как к празднику. Если родители соотносят 1 сентября с позитивными эмоциями – это правильно, поддержка ребенку необходима», - отметила Смолярчук.Рассуждая о работе преподавателей, психоаналитик обратила внимание на их особую ответственность и назвала педагогику профессией, в которой нельзя ленится.
«Про педагогов скажу отдельно. Учителя с нашими детьми целый рабочий день. Дети — это огромная ответственность. Дети — это великое счастье и одновременно судьи. Работать учителем нельзя в пол накала. В педагогике не пофилонить. С большим поклоном учителям советую полениться в оставшиеся дни, чтобы соскучиться по детям. Для учителей 1 сентября – праздник», - подчеркнула эксперт.На вопрос о том, как вовлечь родителей в процесс обучения тех малышей, кто идет в первый раз в первый класс, Смолярчук ответила, что вовлечение родителей – обязательный процесс.
«Если ребенок имеет психотип, как интроверт, очень скромный, он боится, то родители должны создать атмосферу праздника. Нужно создать эйфорию праздника. Это новый этап, в котором он обретет новых друзей, новые навыки, знания. Если ребенок сам такой, палец в рот не клади, социализированный, лидер - такого ребенка не нужно сильно поддерживать и создавать искусственную эйфорию, он сам вольется в процесс. Но детей не нужно пугать, потому что дети часто получают негатив от своих старших братьев и сестре. Когда малыши слушают негатив от старших, он боятся, здесь родители должны включиться и объяснить, что страшного в школе ничего нет. Родители должны показать причину и следствие, для чего ребенку идти в школу, что он там получит. Существуют собрания, которые случаются до учебного года, когда родители знакомятся с учителям, они могут рассказать об особенностях ребёнка. Учителя - наши помощники в воспитании, мы должны их беречь», -заключила эксперт.
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