Психолог Алексеева рассказала россиянам, как перестать материться

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«Выбирайте большую, развернутую форму похвалы, чтобы расширить словарный запас и наработать навык выражения восхищения», — цитирует психолога NEWS.ru.
Алексеева посоветовала вести дневник, в котором важно писать о прошедшем дне по 3-4 предложения. Психолог также рекомендовала отслеживать состояние усталости, если человек находится в длительном стрессе или состоянии выгорания, то организму не хватает ресурсов префронтальной коры головного мозга для того, чтобы контролировать речь.
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