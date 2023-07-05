Психолог Булгакова: «Лунная соната» Бетховена хорошо помогает заснуть

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Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что для того, чтобы хорошо заснуть, можно слушать медитативную музыку, звуки природы и классические произведения.
«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.
По её словам, перед сном не подойдут резкие ударные мотивы в музыкальных композициях. Кроме того, специалист рекомендовала при этом не использовать наушники.
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