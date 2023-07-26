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Психолог Булгакова назвала катастрофой дружбу россиян

Психолог Булгакова объяснила, почему россияне не умеют дружить
26 июля 2023, 14:14

Фото: IStock/SPmemory

Согласно опросу ВЦИОМ, 79% россиян имеют в своей жизни друзей, ещё 16% заявили, что товарищей у них нет. Психолог Анастасия Булгакова рассказала «Радио 1», почему так происходит.
По мнению специалиста, в современном обществе неправильно понимают значение дружбы. Она отметила, что многие россияне заводят друзей из-за их социального и экономического положения.
«Дружба – это когда ты с другом и в горе, и в радости, независимо от того, какое у него социальное положение. Дружеские союзы распадаются, когда человек теряет должность, когда он уходит в депрессию. 16 процентов, которые не имеют друзей, просто переосмыслили себя и поняли, что на сегодняшний день общество заболело. Нам надо излечиться», — сказала Анастасия Булгакова.

Психолог призвала россиян, которые не имеют друзей, не печалиться и стать самодостаточным. По её мнению, только в этом случае в жизни появятся настоящие товарищи.
«Если ты почувствуешь себя самодостаточным, поймёшь, что тебе не нужен друг, чтобы пойти в театр, чтобы пойти на прогулку, чтобы развиваться, тогда ты притянешь подобное. Друг – не костыль», — добавила собеседница.
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#дружба
#психолог
#Анастасия Булгакова
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В ФСБ России запросили арест социолога Кагарлицкого*
ФСБ просит арестовать социолога Кагарлицкого*за призывы к терроризму
26 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого* за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Следственные органы ФСБ направили в суд ходатайство об избрании Кагарлицкому* меры пресечения в заключения под стражу. 

В отношении социолога возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Накануне, в его домовладении был произведен обыск. Сообщается, что фигурант дела не признает вину в содеянном. Согласно санкции статьи, ему может грозить до семи лет заключения. 

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*признан в РФ иноагентом
#ФСБ
#арест
#терроризм
#призывы
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капитального ремонта школы
26 июля 2023, 14:30

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова в Кубинке.
Андрей Иванов прибыл с рабочим визитом в Кубинку, где проверил ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Строительные работы выполняют 150 сотрудников. 


«Мы внимательно контролируем ход работ, на площадке ежедневно проводим заседания оперативного штаба. Строители ускорили возведение перегородок, заканчивают монолитные работы по входной группе, заливке бетонных полов и приступают к чистовой отделке. Второй и третий этажи в высокой степени готовности - выполнен первый слой шпаклевки, активно ведутся работы по устройству инженерных систем, рабочие приступили к укладке плитки. За две недели необходимо выйти на 25% выполнения дорожной карты», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября. Строители начали устанавливать новые окна, позже приступят к укладке фасадной плитки.


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#Одинцово
#Одинцовский округ
#Андрей Иванов
#строительство
#школа
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Работы по благоустройству в Кубинке-8 выполнены на 70%
26 июля 2023, 14:29

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход работ по благоустройству в городке Кубинка-8 и поговорил с инициативными жителями. Он заявил, что объём выполненных работ составил 70%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В населённом пункте ремонтируют асфальтовое покрытие дворов, пешеходных дорожек, тротуаров, парковок и проездов. Благоустройство коснулось территорий у домов №№1, 2 и 3. Площадь ремонта – 5 тыс кв м. 
«Работы подрядчик проводит с учётом пожеланий жителей городка. Так, было решено оставить ограждения для палисадников. Чтобы асфальт со временем не рассыпался, по периметру установим садовые бордюры. Обновим во дворе дома №2 детскую площадку. Чтобы во дворах не собиралась дождевая вода, уложили трубы водоотведения. Темп работ подрядчик будет увеличивать, чтобы не создавать дискомфорт для жителей», – отметил Иванов.
В ходе инспекции было решено отремонтировать дополнительный въезд в городок. Он находится со стороны Можайского шоссе, возле домов №№ 5, 6 и 12. Сейчас проезд перекрыт, грунтовое покрытие дороги во время сильных осадков размывает. Во время учебного года, чтобы не создавать автомобильный коллапс в городке, этот выезд можно будет использовать в качестве запасного. Дорогу решено заасфальтировать и обустроить водоотведение. 
 
Кроме того, в следующем году в городке планируют провести второй этап благоустройства сквера у памятника Павшим за Родину, а также реконструкцию школьного стадиона. На стадии решения – вопрос о строительстве новой поликлиники. Жители также считают, что городку необходим свой спорткомплекс с бассейном и спортивными секциями. 
 
Также горожане обратили внимание на работу общественного транспорта в Кубинке-8. Например, на маршруте №41 автобусы ходят редко и с перебоями. Все пожелания жителей Иванов взял в работу.

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#Одинцово
#благоустройство
#дворы
#Кубинка
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Иванов
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Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры Паршина
Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина
26 июля 2023, 14:20

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры РФ Паршина.
Накануне, сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.

По представлению прокуратуры, Мосгорсуд решил отправить экс-замглавы ведомства в СИЗО.

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#Мосгорсуд. СИЗО
#Минцифры
#прокуратура
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МВД, ФСБ и Минфин не поддержали выдачу загранпаспортов за деньги
МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов за деньги
26 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

МВД, ФСБ и Минфин выступили против предложения об ускоренной выдаче загранпаспортов россиянам за дополнительную плату.
Ранее, с соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». 

В ведомствах объяснили свое решение тем, что сроки, которые требуются для выдачи документа не могут быть сокращены, ввиду необходимости проведения проверок, которые занимают определенное время. Минфин подчеркнул, что уменьшение госпошлины за услугу или ее отмена, может негативно сказаться на федеральном бюджете страны.

Отмечается, что оплата за выдачу загранпаспорта полностью идет в бюджет государства. 

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#паспорт
#ФСБ
#МВД
#деньги
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В Подмосковье протестировали более 30 км тепловых сетей
26 июля 2023, 13:50

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Гидравлические испытания прошли в Солнечногорске, Лосино-Петровском, Балашихе, Одинцове и Наро-Фоминске.

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели гидравлические испытания тепловых сетей в 5 городских округах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Тестовым мероприятиям были подвергнуты 15 участков тепловых сетей протяженностью свыше 30 погонных километров. Все участки выдержали испытания. 

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#Теплосети
#тепловые сети
#аварийная служба
#тестовые мероприятия
#гидравлические испытания
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Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Владимир Путин постановил провести военно-морской парад в Санкт-Петербурге 30 июля
26 июля 2023, 13:50

Фото: iStock/ANGHI

Российский лидер Владимир Путин постановил провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 30 июля, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
День Военно-Морского флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году праздник выпал на 30-е число.  

В завершении парада, в 22 часа 30 минут (по московскому времени) Владимир Путин распорядился запустить артиллеристский салют.

Ранее «Радио 1» рассказало об истории дня ВМФ, его традициях, а также о том, что ждет россиян на праздники в нынешнем году.

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#Путин
#ВМФ
#Санкт-Петербург
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Названы самые популярные у жителей Подмосковья цифровые услуги
26 июля 2023, 13:46

Фото: Мингосуправления, информационных технологий и связи МО

Жители Подмосковья получили на региональном портале с начала года более 3 млн госуслуг. Самая популярная – выписка из домовой книги, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На региональном портале с начала года наши жители оформили более 3 млн таких услуг. Самой популярной оказалась выписка из домовой книги – более 615 тыс заявлений. Самая популярная услуга для бизнеса – выдача разрешений на такси. С начала года ею воспользовались более 45 тыс раз», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.  
Все региональные услуги и сервисы собраны в обновлённом приложении «Добродел». В нём пользователи могут записаться к врачу, в МФЦ, подобрать детский лагерь, получить другие услуги.

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#информационных технологий и связи МО
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#Андрей Воробьёв
#губернатор
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МВД объявило в розыск украинскую ведущую телеканала «1+1»
МВД объявило в розыск украинского активиста Друзенко и ведущую телеканала «1+1»
26 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Chalabala

Информация о розыске лиц внесена в соответствующую базу ведомства.
Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук стали фигурантами уголовного дела по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. 

Прежде сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака. Ведомство подозревает украинского чиновника в обстрелах ​Донбасса. По имеющейся информации, Грицах занимал пост главы СБУ с 2015 по 2019 год. 

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#розыск
#Украина
#телеведущая
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