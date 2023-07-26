Психолог Булгакова назвала катастрофой дружбу россиян

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«Дружба – это когда ты с другом и в горе, и в радости, независимо от того, какое у него социальное положение. Дружеские союзы распадаются, когда человек теряет должность, когда он уходит в депрессию. 16 процентов, которые не имеют друзей, просто переосмыслили себя и поняли, что на сегодняшний день общество заболело. Нам надо излечиться», — сказала Анастасия Булгакова.
«Если ты почувствуешь себя самодостаточным, поймёшь, что тебе не нужен друг, чтобы пойти в театр, чтобы пойти на прогулку, чтобы развиваться, тогда ты притянешь подобное. Друг – не костыль», — добавила собеседница.Читайте также:
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