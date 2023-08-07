Психолог Булгакова: Подготовить ребёнка к детсаду может помочь позитивный опыт родителей

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«Расскажите, как вы в свое время ходили в детсад. Вам может помочь старший ребёнок, с позитивным опытом посещения садика. В этом возрасте ребёнок доверяет маме и папе, он должен точно знать, что они придут на помощь», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.
Она также рекомендовала перед посещением детского сада проработать несколько ситуаций, а также приучить ребёнка к прогулкам и дневному сну.
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