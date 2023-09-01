Психолог Дугенцова объяснила, почему россияне отказываются от биометрии

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Психолог Дарья Дугенцова объяснила страх россиян перед биометрией тем, что люди опасаются утечки персональных данных мошенникам.
«Взрослые люди и даже дети подросткового возраста сталкиваются с какими-то проблемами, связанными с тем же списанием средств, оформлением кредитов и так далее. Получается, люди боятся, что их данные могут попасть к мошенникам, и на них оформят какие-то обязательства, от которых они не смогут себя защитить», —прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Она предположила, что такие опасения никак не связаны со страхом людей перед мифами вроде вреда 5G вышек.
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