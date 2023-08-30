Психолог Дугенцова объяснила поступок фигуристки Горбачевой

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«Самая частая причина такого поведения у детей — привлечение внимания. Позволить взрослым переживать и показать, что бы было, если б их не было. Это достаточно частая практика, но происходит это в тех семьях, где не хватает поддержки со стороны взрослых. Беспричинно из дома не сбегают, поэтому полагаю, что произошел конфликт с тренером», — прокомментировала ситуацию в беседе с NEWS.ru Дугенцова.
До этого психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснял, почему юная звезда сбежала из дома, и почему подростки из, казалось бы, благополучных семей подсаживаются на наркотики, экстремальные виды спорта или вовсе обрывают все контакты с родными.
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