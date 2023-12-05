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Психолог Дугенцова опровергла негативное влияние субкультур на подростков

05 декабря 2023, 20:05
Фото: istockphoto.com/rusak

Фото: istockphoto.com/rusak

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что сами по себе субкультуры не оказывают негативного влияния на подростков, а, напротив, помогают им социализироваться.

«Субкультуры помогают социализироваться! На самом деле, единственный вид субкультур, который можно назвать опасным для подростка, это тот, в основу которого положено насилие – по отношению к себе или к окружающим», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцева.

Она отметила, что подростков начинают интересовать субкультурные явления в пубертатном периоде, когда они пытаются найти друзей и сформировать свою личность и интересы. При этом, отметила она, к субкультурам чаще всего примыкают те, у кого есть сложности в установлении контакта с людьми – такие дети ищут друзей именно близких по духу и увлечениям.

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#дети
#культура
#общество
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У подмосковных правозащитников заключено 35 соглашений с органами власти и общественниками
05 декабря 2023, 21:14

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в совещании в комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Темой стало совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности института уполномоченного по правам человека в России.
Участники обсудили практику заключения соглашений о взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и уполномоченными по правам человека в регионах, а также их реализацию.
«У нас заключены 35 соглашений с представительными органами власти и общественными организациями. Работа в рамках этих соглашений направлена на защиту прав и свобод жителей Подмосковья», – рассказала Фаевская.
По словам подмосковного омбудсмена, многие вопросы удаётся решать быстрее благодаря соглашениям о сотрудничестве, так как они предусматривают оперативный обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод граждан
 
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#совет федерации
#подмосковье
#московская область
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Более 17 тыс специалистов убирают дворы и общественные зоны Подмосковья после снегопада
05 декабря 2023, 20:46

Фото: ГУСТ МО

В Московской области после сильного снегопада продолжается уборка дворов и общественных зон. С утра уборку провели более 17 тыс специалистов и свыше 1,3 тыс единиц техники, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.
«Впереди – серьёзное похолодание, температура может опуститься до -20°C. Сейчас особое внимание уделяем прометанию покрытий и вывозу снега с территорий. Для этого сегодня задействовали 1 319 машин коммунальной техники – метущие тракторы, погрузчики и самосвалы. Ручную уборку с утра провели 17 292 специалиста», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве добавили, что сотрудники ежедневно контролируют процесс. Приоритетность объектов уборки остаётся неизменной. Сначала очищают входные группы, затем – лестницы и спуски, тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, в последнюю очередь – детские игровые зоны.

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Более 50 педагогов участвуют в стартовавшем в Подмосковье конкурсе молодых учителей
05 декабря 2023, 20:15

Фото: Минобразования МО

52 преподавателя стали участниками IХ областного конкурса «Педагогический дебют», который стартовал в Орехово-Зуеве. Победители муниципального этапа будут проходить испытания 5-7 декабря на базе Орехово-Зуевского ГГТУ и гимназии №15, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«В конкурсе участвуют молодые учителя со стажем работы до трёх лет. Им предстоит представить свой опыт работы на испытаниях под названием «Это у меня хорошо получается». Они также проведут урок в гимназии с детьми, которых увидят впервые, и будут демонстрировать не только ораторское искусство во время публичного выступления, но и знание актуальных проблем образования, умение предлагать их решение», – говорится в сообщении. 
По итогам конкурса будут объявлены пять участников с наибольшим количеством баллов. Они и станут победителями. Следующие за ними в рейтинге четыре учителя также будут объявлены победителями в номинации «Начало начал». 
 
Итоги ежегодного конкурса, который проводит Минобразования Московской области, подведут 7 декабря.

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В Подмосковье с 1 сентября зарегистрировали более 3,4 тыс собак
05 декабря 2023, 19:54

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области с начала действия закона о регистрации домашних животных зарегистрировали более 3,4 тыс собак. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«С 1 сентября мы уже можем подвести предварительные итоги трёх месяцев. За это время было зарегистрировано более 3,4 тыс собак. Для собак регистрация обязательна, а других питомцев можно регистрировать по желанию. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс – возможность найти питомца в случае пропажи», – сказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, слова которого привели в пресс-службе. 
Депутат напомнил, что сейчас штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено.
 
Для регистрации собаки можно воспользоваться региональным порталом госуслуг. Там доступен сервис «Регистрация домашних животных» в разделе «Личные документы» – «Документы для отдельных случаев». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, в электронной форме указать свои данные и информацию о животном – породу, кличку, наличие прививок и так далее. Далее необходимо прикрепить фото питомца и при наличии – его ветеринарный паспорт.
 
При заполнении онлайн-заявки также можно сообщить о желании записаться в ветклинику онлайн. Тогда после отправки заявления на регистрацию заявитель будет автоматически перенаправлен на электронный сервис «Запись в ветеринарную клинику». Там нужно выбрать ближайшую к дому государственную ветклинику, специалиста, подходящую дату и время приёма.
 
В назначенную дату надо посетить ветеринарного врача. Он осмотрит питомца и поставит ему электронный чип. Приём бесплатный, доплатить понадобится только за установку чипа.

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#московская область
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Воробьёв осмотрел протвинский лицей после первого за 62 года капремонта
05 декабря 2023, 19:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в лицее в городском округе Протвино, где провели первый капремонт с 1961 года. Глава региона приехал в образовательное учреждение проверить его работу, пообщаться с учениками, директорами и педагогами городского округа.
В здании отремонтировали помещения, заменили крышу, инженерные сети и сантехнику, переоборудовали пищеблок, поменяли мебель, частично обновили фасад и благоустроили территорию. Работы завершили в октябре. Во время капремонта дети учились в двух корпусах средней школы №3.
«У нас серьёзные планы развития большого наукограда Серпухов. Президент поддержал нас. Будем облагораживать и сам Серпухов, и Противно, и Пущино. Уже есть ряд крупных проектов. Надеемся, что жители замечают перемены. Мы ежегодно приводим в порядок в Подмосковье 60-65 школ. Эту школу открыли в октябре», – отметил Воробьёв
По его словам, также продолжается поиск учителей, так как с каждым годом растёт число школьников, и спрос на педагогов увеличивается. 
«Необходимо позаботиться и о тех, кто работает, и пригласить новых учителей. Поэтому и на муниципальном, и на региональном уровнях откроем ряд дополнительных программ – например, по аренде жилья», – заявил губернатор. 
Лицей задумывался, как экспериментальное учебное заведение для детей с повышенным уровнем мотивации к изучению точных наук. В начальной школе по каждой дисциплине занятие ведёт учитель-предметник. В 7 классе реализуется программа «Курчатовский класс», созданная по инициативе Курчатовского института. Также по два часа в неделю проводятся дополнительные занятия по генетике и биотехнологии. А в 10 классе организован «Предпринимательский класс».
«Я пришла в лицей в 2007 году, и каждый год мы что-то ремонтировали. Но я понимала, что безопасность и обеспечение жизнедеятельности – прежде всего. Коммуникации здесь были ещё 1961 года, поэтому зданию требовался ремонт. Изначально в нашем лицее было три основных профиля – физмат, потому что Протвино – город физиков, а также биохим и соцэконом. И эту марку мы держим», – рассказала директор лицея Татьяна Кащеева.
В состав лицея входят учебный корпус и два дошкольных отделения. В них учатся около 600 детей, преподают свыше 60 учителей.
«После капремонта лицей стал куда более современным. И как будто больше пространства стало, шире коридоры, уютнее кабинеты. Много наших выпускников поступают в хорошие вузы. Я планирую идти по направлению, связанному с IT», – сказал ученик лицея Илья Микеев.
С 1991 года лицей с золотой медалью закончили 40 ребят. 10 лицеистов стали лауреатами премии президента России, 123 – стипендиатами премии губернатора Московской области.
 
Воробьёв осмотрел кабинеты истории, биологии, спортзал, подарил школьникам волейбольные и баскетбольные мячи. 
 
На встрече с директорами и учителями Серпухова обсудили меры поддержки работников образования. В Подмосковье активно реализуется программа привлечения специалистов. Так, в этом году социальную ипотеку получили 73 учителя.
«Я приехала в Подмосковье из Калужской области пять лет назад. И причина только одна – здесь есть программа социальной ипотеки. Прошла отбор и получила сертификат. Моя школа расположена близко от места жительства. Раньше я тратила на дорогу полчаса, а теперь – всего лишь пять минут. Протвино – уникальный город, чистый. Красота просто», – сказала учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» Виктория Черепова
«Мне 22 года, работаю в гимназии учителем английского языка, пришла туда почти сразу после университета. Как молодой специалист получаю ежемесячную выплату 6 тыс рублей. Ещё от правительства выделяется пособие в 150 тыс рублей – в первый год выплачивается 50 тыс, во второй – 100 тыс. Живу в городском округе Протвино, пока не планирую отсюда уезжать, и, возможно, подам документы на получение социальной ипотеки», – сказала Анна Хасанова.
«А я из Серпухова. Образование у нас развивается большими темпами. За последние годы построили три новых школы и три пристройки. Капремонт провели в трёх школах и ещё в трёх ждем в следующем году. А на прошлой неделе открыли большой долгожданный современный детский сад в микрорайоне имени Ногина», – поделилась директор школы №18 города Серпухова Мария Арсеньева
Благодаря президентской программе в Подмосковье ежегодно капитально ремонтируют около 60 школ. В этом году обновили 62, план на следующий год – 45 зданий.  

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#подмосковье
#московская область
#протвино
#серпухов
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В Ельдигино местные жители помогли очистить от снега площадку у Дома культуры
05 декабря 2023, 19:33

Фото: пресс-служба городского округа Пушкинский

Жители села Ельдигино городского округа Пушкинский вышли на субботник и почтили площадку у Дома культуры «Ельдигинский». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Одним из участников субботника стала уполномоченный главы горокруга Пушкинский по территориям Нина Ушакова. По её словам, это ценно, когда жители стремятся помочь родному селу стать уютнее в преддверии Нового года.  
 «Я точно знаю, что в Ельдигино живут трудолюбивые люди, которые умеют и хотят работать. Которые любят своё село, всегда готовы прийти на помощь своему МКУ по благоустройству, где сегодня трудятся их земляки, причём работают со всей отдачей, и люди это видят. Которые готовы не советы давать и назначать виновных в том, что где-то не так хорошо, как нам хотелось бы, а готовы сами, если есть силы и возможности, помочь родному селу стать уютнее в преддверии Нового года», — рассказала она. 
На снежный субботник собрались члены клуба «Активное долголетие», члены молодёжно-патриотического клуба, спортивной секции школы, сотрудники Дома Культуры Ельдигинский, а также МКУ «Ельдигино Сервис».
 
Отмечается, что помочь в уборке местные жители решили в преддверии открытия новогодней Елки в Ельдигино, которое запланировано на 6 декабря. 

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#субботник
#жители
#пушкинский округ
#снег
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Школьникам из Каширы рассказали о волонтерском движении в России
05 декабря 2023, 19:31

Фото: администрация городского округа Кашира

4 декабря в каширских школах внеурочные занятия посвятили теме «Мы вместе».
Во время занятий школьники узнали о волонтерском движении.  Напомним, 5 декабря, в России отмечают День волонтера, который объединяет щедрых духом и отзывчивых людей. 

Каждую неделю по понедельникам в школах каширского округа проходят «Разговоры о важном». На этой неделе их посвятили теме «Что такое Родина?». Линейки по традиции начались с выноса знамённой группой российского флага и исполнением гимна. 

Ранее 2 декабря состоялся 11 межрегиональный турнир по киокушин «Светлой памяти Святого Благоверного Князя Александра Невского». Турнир провели во дворце единоборств «Воейков» в Пензе. На соревнование приехали 400 спортсменов из 14 российских регионов. Воспитанник спортшколы «Кашира» Матвей Степуков занял 1 место в категории 14-15 лет до 65 кг.

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#кашира
#дети
#школа
#новости
#подмосковье
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Консультант Валинуров: «Реальная безработица выше официальной статистики»
05 декабря 2023, 19:26

Фото: istockphoto.com/mapo

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил о том, что реальная безработица в России выше, чем официальные показатели статистики.
«Говорить о том, что нет трудовых ресурсов, — это точно преувеличение. Сейчас очень много людей, которые находятся в поиске вариантов и являются безработными. Но условный топ-менеджер с заработной платой 500 тыс. или миллион рублей точно не пойдёт в службу занятости. Даже с зарплатой от 100 тыс. люди редко становятся на учёт. Это обычно делают те, у кого заработные платы около 20-50 тыс., и пособие для них является важным. Поэтому реальная безработица выше, чем говорит официальная статистика», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

По его словам, такая ситуация усугубляется тем, что компании предъявляют слишком жёсткий и длинный список требований к соискателю. Работодатели могут исправить это, более гибким подходом к найму. А вот для соискателей специалист рекомендовал налаживать личные, горизонтальные связи.

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#статистика
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#люди
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Кадеты из Каширы стали участниками форума «Патриот — это я»
05 декабря 2023, 19:15

Фото: администрация городского округа Кашира

1 декабря в Доме правительства Московской области традиционно прошёл межрегиональный военно-патриотический Форум «Патриот — это Я».
На форуме собрались представители кадетских и военно-патриотических объединений Московской и Ленинградской областей, а также ребята из ЛНР.

От городского округа Кашира на форум пригласили представителей кадетских казачьих классов МБОУ «СОШ с УИОП №7».  

В начале мероприятия для всех участников организовали квест. Нужно было показать начальную военно-спортивную подготовку и написать письмо солдатам на СВО, а также пройти испытания по готовности к лётной профессии, освоить курс молодого спасателя.

В финале форума состоялось торжественное собрание, в рамках которого перед кадетами выступили военкоры, участники СВО и лидеры военно-патриотических движений. И в завершении для участников форума прошёл концерт. 

Ранее встреча матерей и жен военнослужащих, многодетных и активных женщин Московской области состоялась в Музее Победы 26 ноября. Инициатором её проведения стала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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#кашира
#общество
#новости подмосковья
#подмосковье
#дети
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