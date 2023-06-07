Психолог Екушевская назвала варианты действий при провале ЕГЭ

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«Также выпускнику стоит подумать о том, а нужны ему блестящие показатели ЕГЭ и поступление в вуз. Иногда подросткам сложно слышать свои желания и самостоятельно принимать решения касательно своего будущего. И «низкие» показатели по ЕГЭ — шанс, чтобы услышать своё «Я». Возможно, для желанной вами специальности вовсе не нужно высшее образование», – добавила в беседе с Газета.ру Екушевская.
Кроме того, некоторые университеты принимают студентов по установленным внутренним экзаменам без ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что вузы Белгородской области получили поручение от Министерства науки и высшего образования РФ о том, что необходимо провести вступительные испытания в виде собеседования для выпускников школ, которые находятся на территории региона. Такое решение удалось принять из-за того, что выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области освобождены от сдачи ЕГЭ. Вместо этого экзамена они должны будут пройти собеседование в институтах, а также в университетах.