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Психолог Екушевская назвала время умственной активности подростков

30 октября 2023, 16:11
Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня.
Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра.

При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.


«Пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11-12 дня. Поэтому родители должны чётко отслеживать, комфортно ли ребёнку в процессе обучения. Так, если он часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли, это может значить, что расписание слишком насыщено или не соответствует его биологическим ритмам», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Екушевская.

Также свидетельством тому может стать частое плохое настроение ребёнка и его нежелание идти в школу. О проблемах могут говорить и проблемы сна.

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#психолог
#расписание
#родители
#подростки
#учёба
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Канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета
30 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Sitikka

Сотрудники авиакомпании Air Canada сказали инвалиду-колясочнику выбираться из самолета ползком.
Канал CBC сообщает, что 49-летний Родни Ходжинс прилетел с супругой Диной из Ванкувера в Лас-Вегас на празднование первой годовщины свадьбы. Мужчина страдает церебральным параличом и передвигается в инвалидной коляске с электроприводом.
 
По словам Ходжинса, он часто путешествует, и в самолетах бортпроводники помогают ему добраться до места на узкой инвалидной кресле. Но по прилете в Лас-Вегас стюардесса сказала Ходжинсу, что ему нужно покинуть салон самостоятельно.
 
«Как мне добраться до передней части самолета, если я не могу ходить? Если бы мне не нужна была инвалидная коляска, я бы там не сидел»,-сказал мужчина.
Ходжинс сквозь боль ползком преодолел 12 рядов до выхода, а жена шла за ним, держа его ноги. Летный экипаж Air Canada, в их числе два пилота, два бортпроводника и восемь уборщиков, наблюдал за этим, но вмешиваться не стал.
 
Перевозчик объясняет случившееся «серьезным сбоем в обслуживании». Представители компании извинилась и предложили мужчине ваучер на 2 тысячи долларов на следующие поездки.

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#самолет
#аэропорт
#инвалиды
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В челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса
30 октября 2023, 16:04

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Дети из челябинского поселка Восточный Брединского района 3 недели учатся на дистанте из-за сломанного автобуса.
В Челябинской области следователи проверяют информацию об отсутствии подвоза детей в школу и детский сад. Дети третью неделю учатся дистанционно из-за автобуса, который сломался, сообщает СУ СК РФ региона.
 
Школьники были переведены на дистант в начале октября. Третью неделю дети учатся онлайн, потому что не могут добраться до школы из-за поломки автобуса. В местной администрации утверждают, что автобус находится на ремонте.
 
«Ремонт будет произведен ориентировочно ко второму ноября. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в управление образования Брединского муниципального района», —сказано в сообщении администрации Брединского района, пишет 74.RU.
Делом заинтересовались в региональном СК, началась проверка.

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#челябинск
#дети
#школьники
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В Эстонии ввели карточки для бедных
30 октября 2023, 15:32

Фото: istock/diegograndi

Эстонские власти решили ввести для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро.
ERR сообщает, что система продовольственных карточек-новое решение в Европе. В некоторых странах этот метод тестировался, но никто полностью не стал переходить на данную систему. Подчеркнула представитель министерства социальных дел страны Теи Варрак.
 
На карточку малообеспеченным эстонцам будут переводить 30 евро на человека в квартал. Выделенные деньги нужно в указанный период использовать: остаток на следующий квартал не переносится.
 
По продовольственной карте возможно приобрести только продукты питания и предметы первой необходимости.

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#эстония
#власть
#новости
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Квартиру Зеленских в Ялте приобрели за 44,3 миллиона рублей
30 октября 2023, 15:14

Фото: iStock/simpson33

Квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей, соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги.
В 2013 году чета Зеленских приобрела квартиру в жилом комплексе «Император» в ялтинском поселке Ливадия за 164 тысячи долларов. Площадь помещения составляет 119,5 квадратных метров.

В рамках программы по национализации имущества украинских политиков и олигархов, в мае 2023 года квартира перешла в собственность крымского правительства, а уже в начале октября бывшая квартира украинского лидера была выставлена на торги с первоначальной ценой в 24,6 миллиона рублей.

В результате, квартиру получила Ольга Липовецкая. Она предложила за ялтинскую недвижимость наибольшую цену - 44 миллиона 356 тысяч рублей.

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#торги
#квартира
#недвижимость
#владимир зеленский
#крым
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Московская область примет участие в фестивале «Зодчество»
30 октября 2023, 15:05

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

В рамках фестиваля Подмосковье покажет свою методологию преобразования городских территорий. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
На мероприятии участники со всей России будут показывать градостроительные тренды в разных регионах страны.

«С самого начала реновация в Московской области задумывалась как импульс для тотальной перезагрузки, <…>  создание современной комфортной жилой среды и преобразование городов. В Химках, Солнечногорске, Наро-Фоминске и других городах создаются новые рабочие места, безбарьерная комфортная среда и социальная инфраструктура: образовательные, досуговые и спортивные объекты, парки и скверы, арт-пространства и коворкинг-центры, торгово-развлекательные комплексы и жилая застройка. Все, что нужно для жизни, оказывается в шаговой доступности<…>», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. 

Кроме этого, подмосковная  мультимедийная инсталляция «Город на острове: 4 сезона» будет находится на специально выделенном стенду. Она «рассказывает» гостям о новом проекте в Наро-Фоминске.

Стоит отметить, что для посещения фестиваля желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
30 октября 2023, 14:54

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полицейские проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре «Белая дача». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что по этой причине сегодня возможны перебои в работе центра. Руководители Wildberries способствуют проведению проверки сотрудниками полиции, а также делают все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в прежний режим.

Ранее сообщалось, что 20 октября полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube, в котором Никиту Ефремова обвинили в продаже некачественных кроссовок и использовании оригинальных моделей кроссовок исключительно на витринах. Из магазина полицейские изъяли товар, который может быть контрафактом. 

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#youtube
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Синоптик Ильин предрёк ледяной дождь Москве
Синоптик Ильин заявил о возможном ледяном дожде в Москве
30 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодня, 30 октября, в Москве возможен ледяной дождь.
При этом, по словам специалиста, температура воздуха в городе будет повышаться.

«Гололёдные явления, возможен ледяной дождь. Но это долго не продлится, так как температура продолжит расти, и всё очень быстро растает, в том числе и небольшой слой льда, который может образоваться», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что холодная погода с ледяными дождями и ветром в Москве на этой неделе сменится, и нас ждёт «африканская» жара и египетские ночи, когда температура воздуха будет превышать среднесуточные нормы.

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#ледяной дождь
#москва
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Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков
30 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/Sitikka

Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно перенаправлены в другие города РФ.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. 

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. 

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#рейсы
#рф
#аэропорт
#дагестан
#росавиация
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Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
30 октября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/Heiko119

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты.
«Электросамокаты надо убирать с тротуаров — там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Но на тротуаре им вообще не место, так как самокат, как бы медленно он ни ехал, всё равно быстрее пешехода», — пояснил в беседе с RT Моржаретто.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

А группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» также вносила в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам. Депутаты предлагали внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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Достижения.рф