Психолог Екушевская назвала время умственной активности подростков

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Психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня.
Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра.
При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.
Также свидетельством тому может стать частое плохое настроение ребёнка и его нежелание идти в школу. О проблемах могут говорить и проблемы сна.
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При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.
«Пик умственной активности у подростков начинается примерно в 11-12 дня. Поэтому родители должны чётко отслеживать, комфортно ли ребёнку в процессе обучения. Так, если он часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли, это может значить, что расписание слишком насыщено или не соответствует его биологическим ритмам», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Екушевская.
Также свидетельством тому может стать частое плохое настроение ребёнка и его нежелание идти в школу. О проблемах могут говорить и проблемы сна.
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Мелисса Тимофеева