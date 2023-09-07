Психолог Екушевская заявила о негативном влиянии на ребёнка раннего заработка

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«В старших классах, когда школьная программа сложная, работа может плохо сказаться на успеваемости. У подростка может появится ощущение, что учиться больше не нужно. И если первый рабочий опыт оказался неудачным, это может отбить мотивацию и интерес к работе в целом. Помимо этого, родители могут видеть риски в виде потери контроля над ребёнком и его резкой сепарации», — пояснила в беседе с Газета.ру Екушевская.
При этом, она назвала и преимущества в подработке подростков. Так, ребёнок получает новые навыки, приучается к ответственности, осознаёт цену деньгам, учится формированию личного бюджета и в целом набирается финансовой грамотности. Кроме этого, работа может способствовать профессиональному самоопределению.
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