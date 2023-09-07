Психолог Екушевская заявила о негативном влиянии на ребёнка раннего заработка

Специалисты обсудили вопрос соглашения партнёрского соглашения между организациями и совместные проекты, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Сотрудничество с «Гильдией риэлторов Москвы» — это еще одна возможность в развитии сферы недвижимости на территории Подмосковья. Я уверена, что наша совместная деятельность позволит не только обменяться профессиональным опытом, но и перспективно реализовывать будущие проекты», — сказала генеральный директор БТИ Московской области Елена Казимир.