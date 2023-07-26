Психолог Фам рассказала о приемах, которые позволят говорить убедительно

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«Именно самоуважение и самопринятие являются основной харизмы и убедительности в контакте с другими людьми. Их отсутствие моментально считывается собеседником, а вместе с тем слабеет и сила вашего слова», — приводит слова Фам «Газета.Ru».
Психолог отметила, что в разговоре необходимо быть в контакте со своими чувствами. Это поможет сделать беседу более живой и расположить к себе собеседника.
Напомним, ранее исследование Страхового Дома ВСК продемонстрировало, что в этом году россияне стали чаще обращаться к психологам. Так в среднем проведённых консультаций в месяц в этом году выросло на 54%.
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