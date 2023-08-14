Психолог Философ назвала неприемлемым методом воспитания унижения

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«Нельзя говорить: «Не подходи ко мне!», «Я тебя больше не люблю!» В любом возрасте ребёнок воспримет это как угрозу, что негативно скажется на его психическом состоянии. Нельзя обзывать детей, сомневаться в их способностях. Высмеивать их, унижать, это уничтожает самооценку ребёнка, уверенность в своих силах», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Философ.
Она отметила, что ошибкой является и запрет на проявление чадом своих врождённых качеств. Такие методы могут привести к отчуждению ребёнка от себя самого, неприятию им своей личности и психологическим проблемам.
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